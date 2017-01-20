В США началась инаугурация нового президента Дональда Трампа

В США, на ступенях Капитолия, в пятницу 20 января началась инаугурация нового, 45-го президента Дональда Трампа.

Прямую трансляцию ведет телеканал CNN.

На мероприятие прибыли несколько десятков тысяч сторонников Трампа, а также несколько тысяч его противников. Несмотря на большое количество людей в центре американской столицы, на данный момент не зафиксировано никаких столкновений между сторонниками и противниками нового президента США.

Как отмечает 112 Украина, на церемонии инаугурации будут присутствовать также религиозные лидеры.

После приведения Трампа и Пенса к присяге от Капитолия до Белого Дома пройдет традиционный парад. В нем примут участие около 8 тыс. человек из 40 организаций, в том числе средних школ, университетских оркестров, групп ветеранов, служб быстрого реагирования.

Первым событием в мероприятиях стало посещение Дональдом Трампом вместе с семьей богослужения в церкви святого Иоанна в Вашингтоне, информирует DW. Отмечается, что протестующие пытались блокировать посетителям церемонии инаугурации доступ к пунктам контроля безопасности. Впрочем, их усилия остались безуспешными.

Дональд Трамп с женой Мелани прибыли в Белый дом, где их встретили Барак и Мишель Обама. Действующий и следующий президенты США с женами провели короткую встречу перед тем, как отправиться в Капитолий. Они встретились на ступеньках Белого дома, Обама и Трамп пожали друг другу руки, а их жены обнялись, прежде чем обменяться подарками, сообщает Daily Mail.

Так Барак Обама в последний раз покинул Овальный кабинет Белого дома.

Обама также написал несколько последних в качестве президента сообщений в соцсети Twitter в официальном профиле главы Белого дома. Он пообещал народу США оставаться с ним в качестве гражданина и верить - "не в мою возможность проводить изменения, но в свою. Я верю в изменения, потому что верю в вас".

На церемонию в Капитолий прибыли также и экс-президент, представитель республиканцев, Джордж Буш-младший с женой Лорой. Его отец, экс-президент Джордж Буш-старший, а также его жена Барбара отсутствуют, поскольку находятся в больнице.

На инаугурацию бывшего соперника пришла и демократка, экс-госсекретарь и бывшая первая леди Хиллари Клинтоне с экс-президентом Биллом Клинтоном. Прибыла и еще одна экс-супруга главы Белого дома Джимми Картера, Розалин.

Как сообщалось, диктор Чарльз Бротнам, комментировавший инаугурации президентов США последние 60 лет, не будет комментировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа. Вместо него 45-й президент выбрал диктором на церемонию инаугурации 58-летнего радиоведущего Стивена Рэя.

Накануне помощница избранного президента США Келлин Конвей заявила, что Дональд Трамп представит себя как "человек действия, который хочет объединить страну" в инаугурационной речи. Она заявила журналистам, что речь Трампа к нации будет "элегантной, красивой, мощной и короткой". Она отметила, что обращение будет коротким, добавив, что Трамп "человек действия, а не слова, и вы услышите это завтра". Конвей подчеркнула, что Трамп готовил заметки под влиянием инаугурационных обращений бывших президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди.

Как сообщалось, Барак Обама в среду, 19 января 2016 года, провел свою последнюю итоговую пресс-конференцию в качестве президента США, а 11 января выступил в Чикаго с прощальной речью перед американцами. В своей речи Обама в качестве позитивных изменений отметил ядерную сделку с Ираном и успехи в борьбе с терроризмом. Он также выразил уверенность, что такие соперники, как Россия и Китай, не смогут "справиться с Америкой по влиянию в мире".

Первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, начались в Вашингтоне 19 января. Отметим, более 50 конгрессменов заявили, что будут бойкотировать инаугурацию Трампа.

Напомним, 9 ноября на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 279 голосов выборщиков. Хиллари Клинтон получила 218 голосов. Таким образом, именно Трамп стал новым президентом США.

Добавим, что Фонд свободы прессы сразу же назвал Дональда Трамп одним из главных врагов СМИ.

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