Из Гамбии в Сенегал выехали около 45 тысяч человек - ООН

Из-за сложной политической ситуации из Гамбии в Сенегал выехали порядка 45 тысяч человек.
Об этом сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев.
В организации сообщили, что в ближайшие несколько дней, если ситуация не разрешится, страну могут покинуть еще большее число гамбийцев.
Отмечается, что 75% прибывших в Сенегал – это дети и сопровождающие их женщины. Они остановятся у родственников, в принимающих семьях или отелях. Власти Сенегала разработали план обеспечения приезжающих продовольствием и продуктами первой необходимости.
Ранее сообщалось, что подразделения армии Сенегала вошли на территорию Гамбии. Цель операции под названием "Восстановление демократии" - принудить бывшего президента страны Яйю Джамме уступить власть Адаме Барроу, избранному новым главой государства.
Об участии в военной операции заявили также Нигерия и Гана. В общей сложности в операции участвуют около семи тысяч военных из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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