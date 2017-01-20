Из Гамбии в Сенегал выехали около 45 тысяч человек - ООН

Из-за сложной политической ситуации из Гамбии в Сенегал выехали порядка 45 тысяч человек.

Об этом сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев.

В организации сообщили, что в ближайшие несколько дней, если ситуация не разрешится, страну могут покинуть еще большее число гамбийцев.

Отмечается, что 75% прибывших в Сенегал – это дети и сопровождающие их женщины. Они остановятся у родственников, в принимающих семьях или отелях. Власти Сенегала разработали план обеспечения приезжающих продовольствием и продуктами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что подразделения армии Сенегала вошли на территорию Гамбии. Цель операции под названием "Восстановление демократии" - принудить бывшего президента страны Яйю Джамме уступить власть Адаме Барроу, избранному новым главой государства.

Об участии в военной операции заявили также Нигерия и Гана. В общей сложности в операции участвуют около семи тысяч военных из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Cсылки по теме: