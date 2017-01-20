Косово просит ЕС и США о помощи из-за провокаций со стороны Сербии

Министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Ходжай призвал ЕС помочь в нормализации отношений с Сербией.
"Республика Косово просит Европейский Союз ... настоятельно призвать Сербию по-прежнему оставаться благосклонной к развитию добрососедских отношений и региональному сотрудничеству и не вмешиваться во внутренние дела других стран и не совершать провокационных действий, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе", - написал министр в письме.
По данным издания, не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США.
Министр написал, что инцидент с поездом был "последним событием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".
Ранее сообщалось, что президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона за "крымским сценарием".
Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.
Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.
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