В Темзе обнаружили две бомбы времён Второй мировой войны

Два из самых оживленных мостов Лондона были закрыты после сообщений о том, что в реке Темзе возле них обнаружили бомбы времени Второй мировой войны. Об этом 19 января сообщила Daily Mail.

На место опасной находки выехала полиция. По информации правоохранителей, они выехали на вызов после получения информации об обнаружении в реке "подозрительных боеприпасов, предположительно, времен Второй Мировой войны".

Полиция перекрыла движение на дорогах в районе находки, в том числе полосы в северном направлении моста Ватерлоо, а также полностью был перекрыт Вестминстерский мост возле здания парламента.

Была также закрыта ближайшая станция метро "Вестминстер".

Сейчас саперы проводят обследование найденных взрывных устройств.

Напомним, в 2015 году из-за бомбы времен Второй мировой пришлось эвакуировать 10 тысяч жителей немецкого города Кобленц.

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