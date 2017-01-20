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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 20 января 2017 г.
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В Италии нашли шестерых выживших в разрушенном лавиной отеле
время публикации: 14:58
последнее обновление: 15:00
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В Италии нашли шестерых выживших в разрушенном лавиной отеле

Шесть человек были найдены живыми после разрушительной лавины, сошедшей на отель в итальянском городке Фариндола в регионе Абруццо. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mirror.

Сейчас аварийные команды проводят работы по их освобождению. Считается, что люди были найдены под плитой и пока имеют возможность говорить со спасателями.

Как сообщалось, по меньшей мере 25 человек, в том числе несколько детей, находились в здании отеля в момент удара лавины, которая переместила отель на 10 метров.

Поисковые работы осложняет сильный снег, который перекрыл подъездные пути к удаленному отелю. Спасатели всю ночь расчищали путь, и только утром добрались до отеля на лыжах.

Сообщалось, что спасатели нашли четырёх погибших.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром, 18 января, на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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