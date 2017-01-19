Возле Рио-де-Жанейро в море упал самолёт с федеральным судьей

В Бразилии в районе Рио-де-Жанейро в море упал частный самолет с федеральным судьей на борту.

Об этом в четверг 19 января сообщает Reuters.

"Самолет с судьей Верховного суда Бразильский юстиции Теори Заваски, который вел расследование о коррупции, упал в море у побережья Рио-де-Жанейро в четверг", - сообщил источник в суде.

Небольшой самолет покинул Сан-Паулу и упал в море недалеко от туристического города Парати, подтвердили источники в гражданской авиации.

Пресс-представитель Верховного суда ранее сказал агентству, что Заваски числился в списке пассажиров на рейс, но не смог подтвердить, что он был на борту.

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