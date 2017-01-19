На CNN показали видео с "убийством" Трампа во время инаугурации

Американский телеканал CNN опубликовал на YouTube видеоолик о сложностях с наследованием президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации, которая состоится уже завтра, 20 января 2017 года, передает NEWSru.co.il.

Репортер Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и наиболее влиятельных членов Конгресса США.

Согласно конституции США, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель Сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае убийства на инаугурации ситуация осложняется тем, что к полудню министры правительства Барака Обамы уже сложат свои полномочия, включая госсекретаря Джона Керри, а выдвинутый Трампом на этот пост Рекс Тиллерсон пока не утвержден в должности.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник - как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа - Сенат еще никого из нее не утвердил - а кто-то из администрации Обамы, подчеркивает CNN. По этой причине материал телеканала называтся "Катастрофа может поставить во главе Овального кабинета назначенца Обамы".

В сюжете также использованы сцены из снятого ABC сериала "Преемник" (Designated Survivor), в центре которого находится невлиятельный член правительства по имени Томас Киркман (его роль играет канадец Кифер Сазерленд), "назначенный уцелеть", который после гибели президента и его основных преемников замещает должность президента США. При этом стоит отметить, что лента вышла на экраны в 2016 году, в самый разгар президентской избирательной кампании.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, критики сразу же набросились на авторов материала и руководство канала, назвав его "Clinton News Network". Именно так называли этот вещатель сторонники Трампа во время выборов.

При этом Трамп нередко игнорировал вопросы от CNN на своих пресс-конференциях.

Накануне сотрудники американских СМИ опубликовали в адрес Трампа открытое письмо, в котором объяснили свое видение отношений с его будущей администрацией. В частности, в ответ на проявленное им во время выборов демонстративное неуважение к журналистам и травлю отдельных представителей масс-медиа представители освещающего деятельность Белого дома пресс-пула гарантируют совместный, максимально жесткий стиль работы, который, кроме всего прочего, сделает впредь неефективными попытки PR-менеджеров Трампа перессорить журналистов между собой.

"Мы поднимем свои стандарты еще выше, чем раньше. ...Мы будем работать вместе. Вы пытались разделить нас, но эти дни позади. ...Если на пресс-конференции вы попытаетесь перекричать или проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт. Да, у нас будут несогласия и важные обсуждения вопросов этики, или вкуса, или честности комментариев. Но мы сами будем начинать и завершать их...

Мы играем в долгую игру. В лучшем случае вы пробудете на посту восемь лет. А мы здесь - с момента основания республики. Наша роль в этой великой демократии была подтверждена много, много раз. Вы заставили нас еще раз пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кем мы есть и для чего мы здесь. А вот за это мы вам очень благодарны. Хорошей инаугурации", - сказано в письме солидарности американский медийщиков.

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