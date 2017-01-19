Из отеля в Италии, накрытого снежной лавиной, достали первых погибших. МИД: украинцев там не было

В итальянской области Абруццио лавина сошла на отель Hotel Rigopiano. В то время в отеле находилось минимум 22 постояльца и персонал. Спасатели уже извлекли первую жертву.
Об этом сообщает ANSA.
"Есть много погибших", - сообщил руководитель Абруццкого горноспасательного подразделения Антонио Крочетта.
Отель частично разрушен и завален снегом. Некоторые люди смогли выбраться через разрушенную стену. Без вести пропавшими считаются 30 человек.
Лавина спускалась по лесистому склону и погребла под собой автомобили, домашний скот и часть отеля.
По словам свидетелей, для этой области лавина была невероятной силы.
Аварийные транспортные средства, в том числе машины скорой помощи, застряли около 9 км от отеля. Толщина снега достигает двух метров.
Консульская служба МИД со ссылкой на консула Украины сообщает в Твиттере, что граждан Украины не было в отеле, накрытом снежной лавиной в Италии.
"Консул Украины сообщает, что украинцев не было среди гостей или служащих в накрытом снежной лавиной отеле в Италии", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 января после трех мощных подземных толчков на границе областей Лацио, Марке и Абруццо в Италии снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola. В здании оказались заблокированными более 20 человек, в том числе двое детей. Сначала сообщалось, что телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают, однако затем от постояльцев гостиницы пришло сообщение: "Помогите, мы умираем от холода".
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