 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Тегеране обрушился один из старейших небоскрёбов, погибло 30 пожарных
время публикации: 12:23
последнее обновление: 14:29
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

В четверг, 19 января, около 8:00 в столице Ирана Тегеране упал небоскреб Plasco после того, как там произошел пожар. Как сообщает Associated Press, во время падения здания погибло 30 пожарных.

Пожар в Plasco, знаковом здании в центре Тегерана, начался утром. Для возгорания не было никакой очевидной причины.

Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов к падению, пока полиция удерживала владельцев магазинов и других лиц, которые хотели собрать свои ценности в здании.

Здание рухнуло за считанные секунды, это попало в прямой эфир на государственном телевидении.

17-этажная башня была построена в начале 1960-х иранско-еврейским бизнесменом Хабибом Елганианом и названа в честь его компании по производству пластмасс. На то время это было самое высокое здание в городе.

facebook

Cсылки по теме:

В Италии в результате землетрясения снежная лавина накрыла здание отеля
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

Иракские войска очистили от "ИГИЛ" восточные кварталы Мосула. Джихадисты отвечают терактами в Багдаде
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты по иранскому судну - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 9 января 2017 г.

В Швеции построят волосатый небоскрёб
// NEWSru.ua // В мире // 23 мая 2013 г.

В Дубае горит небоскреб
// NEWSru.ua // В мире // 18 ноября 2012 г.

В Иране автобус врезался в скалу: 19 человек погибли, 25 ранены
// NEWSru.ua // В мире // 2 сентября 2012 г.

Эксперты: третий небоскреб 11 сентября рухнул из-за пожаров – это единственный случай в мировой практике
// NEWSru.ua // В мире // 11 декабря 2011 г.

На складе боеприпасов в Иране произошёл взрыв, 27 человек погибли, 16 получили ранения
// NEWSru.ua // В мире // 12 ноября 2011 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:32
 Государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 19 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:32

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017