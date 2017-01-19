В Тегеране обрушился один из старейших небоскрёбов, погибло 30 пожарных

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В четверг, 19 января, около 8:00 в столице Ирана Тегеране упал небоскреб Plasco после того, как там произошел пожар. Как сообщает Associated Press, во время падения здания погибло 30 пожарных.
Пожар в Plasco, знаковом здании в центре Тегерана, начался утром. Для возгорания не было никакой очевидной причины.
Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов к падению, пока полиция удерживала владельцев магазинов и других лиц, которые хотели собрать свои ценности в здании.
Здание рухнуло за считанные секунды, это попало в прямой эфир на государственном телевидении.
17-этажная башня была построена в начале 1960-х иранско-еврейским бизнесменом Хабибом Елганианом и названа в честь его компании по производству пластмасс. На то время это было самое высокое здание в городе.
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