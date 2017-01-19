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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
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Китайский робот-журналист написал первую статью. За секунду
время публикации: 18:49
последнее обновление: 19:12
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Китайская газета опубликовала первую статью, написанную роботом-журналистом

Китайская газета опубликовала первую статью, написанную роботом-журналистом.

Об этом сообщает Tehnot со ссылкой на China New.

"Местная ежедневная газета Southern Metropolis Daily (Гуанчжоу) опубликовала статью, написанную роботом-корреспондентом по имени Сяо Нань. Статья содержит 300 иероглифов и посвящена буму поездок перед китайским Новым годом", - говорится в сообщении.

Роботу понадобилась всего 1 секунда на написание материала. Разработчик робота, профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюнь заявил, что его детище может писать как простые, так и достаточно сложные и длинные тексты.

"По сравнению со штатными корреспондентами Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и может быстрее писать тексты", - отметил Вань Сяоцзюнь.

Однако при этом робот еще не способен брать интервью и задавать дополнительные вопросы.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент намерен рассмотреть подготовленный свод правил, регламентирующий общение людей с искусственным интеллектом и роботами. Согласно отчету Европарламента, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов. Поэтому необходимо определиться, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".

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