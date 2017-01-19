СМИ: войска Сенегала вошли на территорию Гамбии

Сенегальские войска вошли на территорию Гамбии, сообщили в четверг, 19 января 2017 года, парижские масс-медиа со ссылкой на представителя армии Сенегала, передает "Интерфакс-Украина".
Такое решение связано с тем, что действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января.
В свою очередь, победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре.
"Это день, который не забудет ни один житель Гамбии", - заявил Барроу в ходе церемонии.
На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Барроу. Однако Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями" и призывает к новым выборам.
Он отказывается уходить в отставку, а за сутки до истечения своих полномочий ввел в стране ЧП.
Накануне Барроу заявил, что "президентство Джамме официально завершено, и Гамбия вступает в новую эру".
Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу.
Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечения его мандата.
В частности, к вводу своих войск были готовы Нигерия, Сенегал и Гана. "Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", - сообщал официальный представитель сенегальской армии.
В свою очередь Нигерия отправила около 200 военных и самолеты в Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией. О планах направить армейские подразделения объявил также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
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