 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СМИ: войска Сенегала вошли на территорию Гамбии

время публикации: 19 января 2017 г., 22:10
последнее обновление: 19 января 2017 г., 22:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сенегальские войска вошли на территорию Гамбии

Сенегальские войска вошли на территорию Гамбии, сообщили в четверг, 19 января 2017 года, парижские масс-медиа со ссылкой на представителя армии Сенегала, передает "Интерфакс-Украина".

Такое решение связано с тем, что действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января.

В свою очередь, победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре.

"Это день, который не забудет ни один житель Гамбии", - заявил Барроу в ходе церемонии.

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Барроу. Однако Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями" и призывает к новым выборам.

Он отказывается уходить в отставку, а за сутки до истечения своих полномочий ввел в стране ЧП.

Накануне Барроу заявил, что "президентство Джамме официально завершено, и Гамбия вступает в новую эру".

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечения его мандата.

В частности, к вводу своих войск были готовы Нигерия, Сенегал и Гана. "Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", - сообщал официальный представитель сенегальской армии.

В свою очередь Нигерия отправила около 200 военных и самолеты в Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией. О планах направить армейские подразделения объявил также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

facebook

Cсылки по теме:

Президент Гамбии ввёл режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Президент Гамбии после поражения на выборах отказался уйти в отставку: я же не трус
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Гамбия вслед за ЮАР объявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда
// NEWSru.ua // В мире // 26 октября 2016 г.

В Гамбии пресекли попытку госпереворота
// NEWSru.ua // В мире // 30 декабря 2014 г.

Гамбия отказывается от английского языка
// NEWSru.ua // В мире // 12 марта 2014 г.

Президент Гамбии назвал геев "паразитами" и расшифровал ЛГБТ как список заболеваний
// NEWSru.ua // В мире // 20 февраля 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:14
 Сход лавины в итальянском Фариндоле: спасатели нашли четырёх погибших
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 20 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:14

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017