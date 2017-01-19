В Израиле археологи обнаружили руины крепости времён царя Соломона

Археологи обнаружили руины крепости и фортификационных сооружений времен иудейского царя Соломона (10 век до н.э.) в долине Тимна (Израиль).
Об этом сообщает International Business Times, передает "РБК-Украина".
Как сообщается, остатки крепости обнаружены на месте древнего лагеря горняков, которые добывали медную руду.
Как утверждают израильские ученые, во времена царя Соломона, медь была очень ценным товаром и пользовалась огромным спросом. По этой причине из-за владения копями нередко возникали вооруженные конфликты.
Находки археологов (оружие, наличие укреплений, стойла для вьючных животных) свидетельствуют о том, что обитатели лагеря не только добывали руду, но и участвовали в вооруженных конфликтах.
Предположительно, именно в этой местности происходило одно из сражений царя Соломона в пустыне, описанное в Библии.
Напомним, ранее, в 2013 году, израильские археологи сообщили об обнаружении на берегу Тивериадского озера, более известного как Галилейское море, древних руин. Возраст развалин составляет около двух тысяч лет и исследователи считают, что перед ними может быть описанная в Евангелии от Марка Далмануфа, где Иисус накормил четыре тысячи человек семью хлебами и рыбой.
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