Обама назвал вторжение РФ в Крым и на Донбасс кульминацией антиамериканизма Путина

Между Украиной и Россией существуют тесные исторические связи и США хотели бы позитивных отношений между обеими странами, но в вопросе санкций Америка защищает суверенитет Украины, как независимой страны и отстаивает базовые принципы, на которых основывается международный порядок. Об этом в ходе своей последней пресс-конференции в должности президента США заявил Барак Обама, пишет Голос Америки.

"Конструктивные отношения Вашингтона и Москвы отвечают интересам США и мира", - отметил Обама.

Президент США подчеркнул, что прилагал усилия, чтобы содействовать России в начале своего президентства, но ситуация изменилась после возвращения к власти в России Владимира Путина.

"Подход (России) к международной политике, кажется, основывается на мнении, что угодно, что делают США вредит России, и этому необходимо противодействовать", - подчеркнул Обама.

Президент США отметил, что отношения между странами осложнились вследствие возвращения Москвы к враждебному отношению к США, которое наблюдалось во время Холодной войны.

"Кульминацией стало вторжение России в Крым и на часть Украины", - отметил Барак Обама.

"Мы наложили санкции не через ядерные вооружения, а в защиту независимости суверенитета отдельной страны. На Украину посягнула, использовав силу, Россия. Это не мы так решили. Это оценка всего международного сообщества. Россия в дальнейшем оккупирует территорию Украины и вмешивается в украинские дела и поддерживает своих военных марионеток, которые нарушают международные нормы", - подчеркнул Обама.

"Я сообщил россиянам, что как только они прекратят это, санкции будут сняты", - отметил Обама.

Напомним, 13 января президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".

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