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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
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Иракские военные очистили от "ИГИЛ" правительственный квартал Мосула

время публикации: 20:32
последнее обновление: 20:32
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В рамках операции по освобождению Мосула силы безопасности Ирака очистили от террористов "Исламского государства" район города, в котором расположены правительственные здания.

Об этом сообщил командующий операциями в Мосуле Абдулемир Яруллах, информирует Anadolu.

"Подразделения антитеррористических сил подняли над освобожденными правительственными зданиями иракские флаги", - сказал Яруллах.

Кроме того, по его словам, силы безопасности Ирака очистили от террористов комплекс военных объектов Джабир бин Хайян.

В ходе операции, начавшейся утром 19 января, от террористов очищены здания муниципалитета, городского совета и суда в городе Тель-Кейф в 25 километрах к северу от Мосула.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади заявил, что от террористов "ИГИЛ" очищены все восточные кварталы Мосула.

Как сообщалось, в начале января президент Франции Франсуа Олланд заявил, что иракские войска в течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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Четверг, 19 января 2017 г.  
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