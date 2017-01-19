Ассанж готов на экстрадицию в США в обмен на немедленное освобождение Мэннинг

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после смягчения президентом США Бараком Обамой приговора информатору организации Челси Мэннинг (Брэдли Мэннингу), несмотря на звучавшие ранее обещания, все же не собирается соглашаться на экстрадицию в Соединенные Штаты. Его адвокаты теперь утверждают, что Ассанж был готов на экстрадицию в обмен на немедленное освобождение бывшего американского рядового, получившего в 2013 году 35-летний тюремный срок, а не на помилование, как заявлялось ранее.

Адвокат Ассанжа Барри Полак пояснил, что смягчения приговора Мэннинг недостаточно. "Нет никаких сомнений в том, что президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж, - заявил юрист, представляющий интересы основателя WikiLeaks в США (цитата по CBS News). - Ассанж говорил, что Челси не должны были привлекать к уголовной ответственности, приговаривать к тюремному сроку на десятилетия и должны были немедленно освободить".

Также представляющая интересы Ассанжа адвокат Мелинда Тейлор согласилась в электронном письме, что решение Обамы о смягчении приговора "было далеко от того, о чем просил Ассанж и чего заслуживает Мэннинг (которая должна быть помилована и освобождена немедленно)".

Сообщение о готовности Ассанжа быть экстрадированным в США в обмен на помилование Мэннинг американскими властями появилось на официальной странице WikiLeaks в Twitter на прошлой неделе. "Если (президент США Барак) Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела", - говорилось в сообщении. Слов "немедленное" и "освобождение" в твите не содержалось.

Тем не менее Поллак настаивает, что посыл Ассанжа был очевиден, напоминая, что и ранее основатель WikiLeaks просил именно о помиловании. "С чего бы ему просить об освобождении Мэннинг через несколько месяцев с настоящего момента? Вы можете интерпретировать его твиты любым способом, каким захотите. Я думаю, его позиция была ясна во всем", - заключил адвокат.

Действительно, в Twitter организации в сентябре 2016 года была опубликована аналогичная просьба: "Если Обама предоставит Мэннингу помилование, Ассанж в обмен согласится на тюремное заключение в США - несмотря на его явную незаконность". В обоих случаях использовалось слово "clemency", что означает "помилование осужденного".

Между тем в будущей администрации США, которая вступит в свои полномочия уже 20 января, не приветствуют смягчение приговора Мэннинг. Избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал ошибкой соответствующее решение Обамы, сообщает РИА "Новости". "Смягчение приговора рядовому Мэннингу было ошибкой, рядовой Мэннинг - предатель, и не следовало превращать его в мученика. Его действия скомпрометировали национальную безопасность США и поставили под удар американских военнослужащих. Я очень сильно не согласен с решением президента", - заявил политик.

Накануне президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор информатору WikiLeaks, бывшему американскому рядовому Брэдли Мэннингу, ныне известному как Челси Мэннинг. Теперь осужденная выйдет на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году. Семь лет из своего срока она уже отсидела. Обама объяснил смягчение приговора "непропорциональностью" наказания.

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