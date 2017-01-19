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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
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Китай предлагает запретить ядерное оружие во всем мире
время публикации: 09:01
последнее обновление: 10:31
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Китайский предидент Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств

Китайский предидент Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств. Об этом 18 января он заявил в ходе визита в Женеву, пишет DW.com.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир. Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", - сказал лидер Китайской Народной Республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

"Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

17 января президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

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