В Италии в результате землетрясения снежная лавина накрыла здание отеля

В Италии снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola, расположенный в провинции Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, сообщает RaiNews24. О сходе лавины сообщили два постояльца отеля, пишет NEWSru.com.
По последним данным, в здании оказались заблокированными более 20 человек, в том числе двое детей. Часть строения была разрушена лавиной, сход которой в среду вечером, 18 января, спровоцировали подземные толчки.
Спасатели пытаются добраться до здания. Сначала сообщалось, что телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают, однако затем от постояльцев гостиницы пришло сообщение: "Помогите, мы умираем от холода".
Сотрудники служб спасения находятся примерно в пяти километрах от погребенного под снегом отеля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. По информации агентства, спасатели из-за погодных условий не могут применять специальную технику и пытаются на лыжах добраться до отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря.
"Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах", - приводит агентство слова командира горноспасателей.
Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром, 18 января, на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.
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