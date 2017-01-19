Италия хочет пригласить Россию на майский форум "Большой семёрки"

Россия может вернуться в состав "Большой восьмерки" (G8) уже в этом году. За возвращение РФ и расширение состава группы с G7 до G8 выступает председательствующая на данный момент в "группе семи" Италия, сообщает местная газета Corriere della Sera.

Ближайший саммит G7 пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина. Издание отмечает, что пока вопрос о количественном составе форума остается открытым. Однако "итальянское правительство всерьез рассматривает возможность участия (в нем) России", пишет NEWSru.com.

По данным газеты, вопрос возможного участия РФ в саммите обсуждался накануне в Берлине на встрече главы совета министров Италии Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель. Власти ФРГ выступают против возвращения России в состав G8. Они объясняют свою позицию отсутствием сдвигов в процессе мирного урегулирования кризиса в Украине.

Стороны пришли к согласию отложить обсуждение этого вопроса до того момента, как предпримет первые шаги на посту президента США Дональд Трамп. Его инаугурация состоится уже завтра, 20 января.

Председательство в G7 перешло к Италии 1 января 2017 года. Вскоре после этого по вопросу присоединения России к "семерке" и восстановления формата G8 высказался министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Мы должны ожидать возвращения России в G8, но мы все еще не знаем, возможно ли это осуществить к маю", - приводило его слова 10 января агентство ANSA.

Ожидается, что на майском саммите лидеры стран "семерки" будут обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении РФ.

G8 - форум экономически развитых держав, с 1998 года представлял собой "восьмерку". В 2014 году "восьмерка" стала "семеркой". После аннексии Крыма Россией участники клуба решили не ехать на очередной саммит G8 в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Сейчас в "группу семи" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

На Западе ранее уже звучали призывы вернуть Россию в состав G8. Об этом, в частности, неоднократно заявлял министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве условия возвращения называлось выполнение минских соглашений, регламентирующих процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

При этом он указывал на выгодность возвращения России в G8: "Все время делается вид, будто возможность участия в определенных форумах - это подарок для России. Мы порой забываем, почему в наших собственных интересах привлечение России к международному партнерству и разделению ответственности".

Тем не менее в мае 2016 года во время встречи в Японии лидеры G7 выступили за сохранение санкций против России, введенных после аннексии Крыма.

В свою очередь в Москве заявляли, что Россия не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. Об этом, в частности, в июне 2016 года говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

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