Горбачёва вызвали в суд по делу о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году

Вильнюсский окружной суд заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку, в которой его вызывают дать показания по делу о событиях у телебашни в Вильнюсе в 1991 году, которые привели к смерти 16 человек.

По словам представителя суда, повестку Горбачев получил еще 28 декабря – ее доставили в Фонд Горбачева в Москве, а расписался за ее получения сам экс-президент СССР, передает "ВВС Украина".

При этом неясно, планирует ли Горбачев давать показания и каким образом.

Идея привлечь Горбачева в качестве свидетеля принадлежит сыну Аполинараса Повилайтиса, погибшего во время тех событий. По его мнению, Горбачев мой знать о том, что спецназ КГБ собирается штурмовать телецентр, который защищали демонстранты, и открыл огонь по людям.

Сам Горбачев после тех событий заявлял, что ничего не знал о планах военных и спецназа. Он утверждал, что бойцам показали фальшивый приказ от его имени, который потом уничтожили.

Вильнюсский суд ранее заявил, что не требует от Горбачева личного присутствия на заседании, и готов заслушать его в режиме видеоконференции.

Дело, рассматриваемое с начала прошлого года, считается крупнейшей в истории литовского судопроизводства. Сейчас суд слушает показания пострадавших, которых в материалах дела более 500.

Литва 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза, однако Москва назвала это решение антиконституционным. 9 января на улице Вильнюса вывели советских солдат – под предлогом розыска укланяющихся от службы в армии.

Штурм телецентра в Вильнюсе состоялся утром 13 января 1991 года. В нем принимали участие военные и бойцы группы "Альфа" спецназа КГБ. Защищать здание вышли сотни местных жителей. 15 из них погибли, от огнестрельного ранения скончался также один советских спецназовец.

По мнению литовских властей, спецназовцы во время штурма применили бронетехнику и оружие, заряженное боевыми патронами, что привело к гибели большинства людей.

Гибель советского спецназовца объяснили дружественным огнем – по мнению литовских властей, у него срикошетила пуля, выпущенная из автомата другого бойца спецподразделения. Однако сами спецназовцы это отрицают.

По их словам, ни у кого из них не было боевых патронов, а их собрат погиб в результате выстрела из толпы. Гибель мирных жителей они объясняют якобы огнем снайперов, которые не имели никакого отношения к спецназу, но никаких фундаментальных доказательств этой версии не приводят.

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