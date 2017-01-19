Сенегал и Нигерия готовы вторгнуться в Гамбию из-за отказа её президента добровольно покинуть пост

Вооруженные силы Сенегала сконцентрировались вблизи государственной границы с Гамбией и пригрозили вторгнуться на территорию соседнего государства в полночь по местному времени (2:00 ночи четверга), если до этого времени президент Гамбии Яйя Джамме, отказывающийся признать результаты проигранных им выборов, не покинет свой пост, передает Reuters.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) неоднократно призывало Джамме передать власть и пригрозило военным вмешательством в случае отказа. Организация ранее уполномочила Сенегал ввести войска в Гамбию в качестве крайней меры по принуждению Джамме к отставке. 18 января Сенегал внес в Совбез ООН проект резолюции поддержки действий ЭКОВАС.

"Мы уже готовы и ждем наступления дедлайна в полночь. Если до этого времени не будет найдено политического решения, мы начнем действовать", - объявил официальный представитель сенегальской армии полковник Абду Ндиайе.

Одновременно с этим стало известно, что Нигерия направила свою авиацию в Сенегал и объявила о готовности в любой момент оказать военную помощь Дакару в борьбе с Джамме. Нигерия, как и Сенегал, входит в ЭКОВАС и неоднократно грозила президенту Гамбии санкциями и военной интервенцией, если тот продолжить нарушать конституцию.

19 января должен вступить в должность победивший на выборах в Гамбии новый президент республики Адама Барроу. Джамме сначала признал поражение, однако затем заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование, оспорив исход выборов в Верховном суде.

Тем временем 18 января Национальная ассамблея Гамбии приняла резолюцию, разрешающую Джамме оставаться у власти еще три месяца. Накануне глава государства ввел в стране режим чрезвычайного положения, который вступил в силу немедленно и будет действовать 90 дней. Джамме, который правит страной уже на протяжении 22 лет, встав у руля в 1994 году после военного переворота, заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Президент Гамбии отказался уйти в отставку еще в конце декабря прошлого года, несмотря на итоги прошедших выборов, в ходе которых победил его конкурент - лидер местной оппозиции Адама Барроу. "Я не трус. Меня не могут запугать или лишить своего права. Это моя позиция. Никто не может лишить меня этой победы (на выборах), кроме Аллаха", - заявил Джамме.

Выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Согласно официальным итогам, Джамме набрал 36,7% голосов, тогда как его противник - 45,5%.

СМИ отмечали, что изменение позиции Джамме произошло вскоре после того, как стало известно о намерении новых властей страны привлечь главу государства к ответственности за ряд вменяемых ему преступлений, включая аресты, пытки и убийства политических оппонентов. Не исключено, что, оспаривая итоги выборов, Джамме попытается выторговать себе иммунитет от судебного преследования, предполагали журналисты.

Cсылки по теме: