 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 19 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Активистка FEMEN в Мадриде атаковала воскового Трампа
время публикации: 09:35
последнее обновление: 11:18
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В испанском Мадриде активистка движения Femen устроила акцию протеста в музее восковых фигур возле скульптуры новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам

В испанском Мадриде активистка движения FEMEN устроила акцию протеста в музее восковых фигур возле скульптуры новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщает Metro.

Женщина обнажила грудь, на которой были написаны лозунги, направленные против Трампа, и хватала восковую фигуру за пах.

"Хватай патриархальность за яйца!" — выкрикивала она лозунг.

Таким образом активистка FEMEN выражала свой протест против женоненавистнических заявлений Трампа.

Отмечается, что в результате этой акции восковая фигура Трампа осталась неповрежденной.

Она была представлена публике музея за несколько дней до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.

facebook

Cсылки по теме:

Американские журналисты написали Трампу письмо: вы пытались разделить нас, но эти дни позади
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Автомобильные гиганты в ожидании Трампа ринулись строить заводы на территории США
// NEWSru.ua // Авто // 18 января 2017 г.

Green Day представили клип с карикатурой на Трампа
// NEWSru.ua // Культура // 18 января 2017 г.

Порошенко говорит, что договорился о встрече с Трампом
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

Меркель и Олланд ответили Трампу: судьба Европы - в руках европейцев, и континент не нуждается в советах посторонних
// NEWSru.ua // В мире // 17 января 2017 г.

FEMEN в Брюсселе, обнажённые до пояса, прокричали “Путин, иди в ад!”
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:06
 На Сумщине работникам психбольницы грозит заключение за издевательства над пациентами
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 19 января 2017 г.  

Последняя новость – 11:06

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017