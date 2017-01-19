Активистка FEMEN в Мадриде атаковала воскового Трампа

В испанском Мадриде активистка движения FEMEN устроила акцию протеста в музее восковых фигур возле скульптуры новоизбранного президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом сообщает Metro.

Женщина обнажила грудь, на которой были написаны лозунги, направленные против Трампа, и хватала восковую фигуру за пах.

"Хватай патриархальность за яйца!" — выкрикивала она лозунг.

Таким образом активистка FEMEN выражала свой протест против женоненавистнических заявлений Трампа.

Отмечается, что в результате этой акции восковая фигура Трампа осталась неповрежденной.

Она была представлена публике музея за несколько дней до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.

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