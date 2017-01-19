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Сход лавины в итальянском Фариндоле: спасатели нашли четырёх погибших
время публикации: 19 января 2017 г., 23:14
последнее обновление: 19 января 2017 г., 23:15
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Итальянские спасатели нашли четырех погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в итальянском городке Фариндола в регионе Абруццо

Итальянские спасатели нашли четырех погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в итальянском городке Фариндола в регионе Абруццо.

Об этом сообщает Repubblica, передает "Европейская правда".

"Сегодня утром были найдены тела трех погибших, позже установлено место нахождение четвертого погибшего посетителя отеля", – говорится в сообщении.

Спасатели также сообщают о том, что удалось найти двух людей, которые выжили.

На данный момент тела трех погибших, найденные утром доставлены в морг.

Пока что неизвестно точное количество погибших без вести. Точно известно, что в гостинице могли находиться от 24 до 34 человек, среди которых четверо детей.

Напомним, лавина в городке Фариндола сошла в ночь на четверг в результате нескольких землетрясений, которые в среду произошли в центральной Италии.

Спасатели всю ночь расчищали путь, и только утром добрались до отеля на лыжах.

От удара лавины отель переместился на 10 метров.

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