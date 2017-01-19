Сход лавины в итальянском Фариндоле: спасатели нашли четырёх погибших

Итальянские спасатели нашли четырех погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в итальянском городке Фариндола в регионе Абруццо.
Об этом сообщает Repubblica, передает "Европейская правда".
"Сегодня утром были найдены тела трех погибших, позже установлено место нахождение четвертого погибшего посетителя отеля", – говорится в сообщении.
Спасатели также сообщают о том, что удалось найти двух людей, которые выжили.
На данный момент тела трех погибших, найденные утром доставлены в морг.
Пока что неизвестно точное количество погибших без вести. Точно известно, что в гостинице могли находиться от 24 до 34 человек, среди которых четверо детей.
Напомним, лавина в городке Фариндола сошла в ночь на четверг в результате нескольких землетрясений, которые в среду произошли в центральной Италии.
Спасатели всю ночь расчищали путь, и только утром добрались до отеля на лыжах.
От удара лавины отель переместился на 10 метров.
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