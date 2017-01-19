Убийство посла РФ: в Анкаре арестовали двух подозреваемых

Суд Анкары вынес решение об аресте двух задержанных в рамках расследования покушения на посла России в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Один из арестованных "в связи с причастностью к террористическому течению Фетхуллаха Гюлена (FETO)" - сотрудник полиции Серджан Башар", - говорится в сообщении.
В целом прокуратура турецкой столицы накануне допросила нескольких подозреваемых в причастности к покушению.
Наряду с Башаром на вопросы следователей отвечали предприниматель Энес Асим Силин, адвокат Серкан О., сотрудник полиции Гасан Т. и преподаватель вуза Абдулькадир Ш.
Отмечается, что после допроса Абдулькадир Ш. был освобожден из-под стражи, тогда как Серджан Башар и Энес Асим Силин по решению суда арестованы и отправлены в тюрьму “Синджан”.
При этом Серкан О. и Гасан Т. освобождены под подписку о невыезде.
Так, следствие заявляет, что сотрудник полиции Серджан Башар - это активист террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETO), "курировавший" сторонников FETO из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где учился и убийца российского посла - Мевлют Мерт Алтынташ.
При этом дом в квартале Деметевлер в Анкаре, где прописался убийца Алтынташ, также принадлежал Серджану Башару.
Напомним, 19 декабря 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов получил смертельные огнестрельные ранения во время посещения фотогалереи в турецкой столице Анкаре.
Также отмечалось, что в результате стрельбы ранения получили еще несколько человек. Нападающего ликвидировали турецкие правоохранители на месте инцидента.
Отметим, в соцсетях появилось несколько видеозаписей инцидента. На одном из видео можно разобрать, как стрелявший говорит о мести за Алеппо. Согласно переводу Reuters, на видео он кричит: "Не забывайте об Алеппо, не забывайте о Сирии". По версии Hurriet, в его речи говорилось: "Вы сбрасываете бомбы на мирных жителей в Сирии, придется отвечать". Турецкий телеканал NTV уточняет, что угрозы звучали так: "Вы убиваете там беззащитных детей, поэтому вы умрете здесь. Я не выйду отсюда живым, но не хочу причинять вред кому-либо еще".
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