В Италии за час произошло три крупных землетрясения

В Италии утром в среду, 18 января, буквально за час произошло три крупных землетрясения. Самое первое было зафиксировано в центральной части Италии в 10:25 по местному времени, сообщалось на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Его магнитуда составляла 5,3, очаг залегал на глубине 9 км.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 97 км к северо-востоку от Рима. Они чувствовались в областях Лацио, Абруццо и Марке, а также в Риме, Флоренции и Неаполе, пишет La Repubblica. После первого сильного землетрясения было зафиксировано еще четыре небольших толчка с максимальной магнитудой 3,2.

Второе землетрясение, магнитудой 5,7, случилось в 11:14 по местному времени в 96 км к северо-востоку от Рима. Его очаг залегал на глубине 9 км, сообщил сейсмологический центр. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр залегал в районе города Л'Акуила.

Третье по счету, магнитудой 5,4, было зафиксировано в 102 км северо-восточнее Рима в 11:25 по местному времени, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 10 км.

Из-за подземных толчков в Риме шатались здания, а столичный метрополитен пришлось закрыть в качестве меры предосторожности. Также во всем городе были эвакуированы и закрыты школы. Свою работу прекратили некоторые музеи, сообщает Corriere della Sera. Также для оценки ущерба были закрыты автомагистрали, связывающие Рим и города Л'Акуила и Терамо, пишет La Repubblica.

Район эпицентра землетрясений заметен снегом, сообщает Reuters. Представитель национальной пожарной службы Италии Лука Каризаявил, что снег мешает добраться до очага землетрясения и оценить нанесенный ущерб.

Информации о пострадавших пока нет. В то же время известно о незначительных разрушениях в городе Аматриче, сильно пострадавшем от землетрясения в августе 2016 года, сообщает The Local.

Жители населенных пунктов, прилегающих к эпицентру, покинули свои дома во время землетрясений. "Все снаружи. Очень холодно и ветрено. Это полностью расстраивает. Это нескончаемо. Мы все трясемся", - рассказала жительница села Цеселли в области Умбрия примерно в 80 км от эпицентра.

24 августа в Италии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Стихия привела к обширным разрушениям в населенных пунктах Аккумоли, Аматриче, Поста, Аркуата-дель-Тронто и Пескара-дель-Тронто. В результате погибли почти 300 человек, более 400 человек получили ранения, примерно 2,5 тысячи лишились крова.

Cсылки по теме: