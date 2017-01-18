Глобальное потепление в 2016 году побило рекорды, выяснили исследователи

Средняя температура в мире уже третий год подряд бьет рекорды, что подтверждает угрозу глобального потепления на Земле, вызывая беспрецедентную жару в Индии, масштабные пожары в северной Америке и таяния ледников в Арктике.

Это подтверждают данные научных исследований сразу нескольких западных агентств, отмечает Reuters, передает "Укринформ".

"Средняя температура поверхности земли и океанов в 2016 году была выше на 0,94 градуса по Цельсию, чем средний показатель на протяжении ХХ века, который составил 13.9 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США).

Американское космическое агентство NASA сообщило почти идентичные данные. Кроме того, Метеобюро Британии и Университета Восточной Англии, которые также отслеживают глобальные температуры для ООН, подтвердили, что 2016 год установил рекорд жары.

Средняя температура поднялась за счет техногенных выбросов парниковых газов, а также природного явления Эль-Ниньо, который выпускает тепло с Тихого океана, говорится в публикации.

"Мы не ожидаем рекордов температуры ежегодно, но долгосрочная тенденция потепления прослеживается очень четко", - цитирует издание директора Института Годдарда по космическим исследованиям NASA Гэвина Шмидта.

Как последствие глобального потепления (меньше чем на градус) возникают масштабные лесные пожары, в частности, в США и Канаде в прошлом году, а также таяние ледников в Арктике, что приводит к повышению уровня мирового океана.

Данные, подкрепленные результатами многих международных организаций, обнародованы за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который ставит под сомнение, что глобальные изменения климата вызваны человеческой деятельностью.

В декабре 2015 года на конференции в Париже правительства 195-ти стран согласовали план поэтапного отказа от добычи и использования ископаемого топлива и перехода на возобновляемые источники энергии, такие, как ветер и солнечная энергия.

Cсылки по теме: