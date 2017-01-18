Американские журналисты написали Трампу письмо: Вы пытались разделить нас, но эти дни позади

Американские сотрудники СМИ опубликовали открытое письмо к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором объяснили свое видение отношений между его администрацией и пресс-корпусом.

Текст письма размещен на сайте журнала Columbia Journalism Review, который издает Высшая школа журналистики при Университете Колумбии, передает "Укринформ".

"Вы запретили новостным организациям освещать информацию о вас. Вы использовали Twitter, чтобы насмехаться и угрожать отдельным журналистам, и призвали своих сторонников поступить так же. Вы выступали за более свободные законы о клевете и угрожали многочисленными исками. Вы избегали прессы, если была такая возможность, и нарушили нормы формирования пресс-пула и регулярных пресс-конференций. Вы высмеяли инвалидность журналиста, который написал то, что вам не нравится", - говорится в письме.

Журналисты отмечают, что Трамп продолжает линию поведения, которую он использовал во время предвыборной кампании, и сознательно осложняет отношения со СМИ. По их мнению, такая линия поведения – личный выбор президента, ведь Конституция в конце концов защищает свободу печати и не диктует президенту, когда проводить пресс-конференции и как относиться к СМИ.

"Однако, в то же время, когда вы имеете полное право устанавливать основные правила взаимодействия с прессой, мы можем делать так же. Это, наконец, наше эфирное время и колонки, на которые вы хотите повлиять. Мы, не вы, решаем, как лучше работать для наших читателей, слушателей и зрителей", - написали в письме работники СМИ.

Журналисты подчеркивают, что будут публиковать материалы независимо от доступа к администрации, могут отказаться от освещения публичных событий или от участия во встречах "офф-рекорд" (за пределами записи), и сами будут определять, сколько эфирного времени давать представителям Трампа.

"Мы будем стремиться высказать свою точку зрения, даже если вы будете пытаться закрыть нас. Мы не обязаны переделывать наш радиоэфир или колонки под людей, которые постоянно искажают правду", - отмечается в письме.

"Мы поднимем свои стандарты еще выше, чем раньше. … Мы будем работать вместе. Вы пытались разделить нас, но эти дни позади. … Если на пресс-конференции вы попытаетесь перекричать или проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт. Да, у нас будут несогласия и важные обсуждения вопросов этики, или вкуса, или честности комментариев. Но мы сами будем начинать и завершать их.

"Мы играем в долгую игру. В лучшем случае вы пробудете на посту восемь лет. А мы здесь - с момента основания республики. Наша роль в этой великой демократии была подтверждена много, много раз. Вы заставили нас еще раз пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кем мы есть и для чего мы здесь. А вот за это мы вам очень благодарны. Хорошей инаугурации", - подытожили американские журналисты.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп "набросился" на легендарного участника движения за гражданские права, конгрессмена Джона Льюиса, который заявил, что не считает Трампа "легитимным", поскольку Россия помогала ему победить на выборах, десятки конгрессменов решили бойкотировать инаугурацию Трампа.

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