 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Российского неонациста, который воевал за "ЛНР", депортировали из Норвегии
время публикации: 10:23
последнее обновление: 10:23
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Боевика группировки "Русич" Яна Петровского, который воевал против украинской армии на Донбассе в 2014-2015 годах, депортировали из Норвегии, где он жил с 2004 года

Боевика группировки "Русич" Яна Петровского, который воевал против украинской армии на Донбассе в 2014-2015 годах, депортировали из Норвегии, где он жил с 2004 года. Решение о депортации принято правительством Норвегии, пишет Meduza.

Петровский был одним из командиров боевиков и соратником неонациста Алексея Мильчакова, вместе с которым они принимали участие в боевых действиях возле поселка Металлист Луганской области.

Во время боевых действий, Петровский и Мильчаков снимали видео, как они отрезают уши погибшим солдатам украинской армии, а также другие ролики, на которых они жестоко издеваются из раненными солдатами, пытают их и глумятся над телами погибших. Видео потом выкладывали в соцсеть "ВКонтакте".

Норвежская пресса называет Яна Петровского праворадикальным экстремистом. The New York Times упоминает о нем как об участнике "мутного националистического движения", члены которого под опекой русской власти пытаются "сдвинуть вправо" европейскую политику.

Боевики "Русича" покинули территорию Украины в конце июня 2015 года.

Сейчас Петровский ждет суда по делу о лишении норвежского вида на жительство, который скоро должен состояться в Норвегии. Он намерен доказать, что его депортация является итогом "политического преследования".

Сам Петровский категорически отвергает все обвинения.

"Я не совершил никаких военных преступлений. Мы защищали русских людей, сугубо принимали участие в военных действиях", - считает боевик.

Напомним, российский неонацист Петровский был арестован 18 октября 2016 года в Норвегии службой безопасности PST.

facebook

Cсылки по теме:

Подельника садиста Мильчакова из ОРЛО задержали в Норвегии. СБУ требует его выдачи
// NEWSru.ua // В мире // 20 октября 2016 г.

В СБУ обещают не допустить терактов из-за убийства Моторолы и отмечают - его смерть выгодна Кремлю
// NEWSru.ua // Украина // 17 октября 2016 г.

Тука: необходимо определить юридический статус лиц, находящихся в плену у боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.

Захарченко обещает не допустить свержения Плотницкого, а оккупационный "мэр" Луганска уже готов служить Украине
// NEWSru.ua // Украина // 3 октября 2016 г.

Россияне не возвращают из ОРДЛО пять тысяч заключённых: на них "тренируется" спецназ, они бесплатно работают на заводах Плотницкого
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2016 г.

"Мэр" Красного Луча призвал к борьбе с Плотницким, в "Призраке" говорят о зачистках, а в Луганске ждут Беса и Болотова
// NEWSru.ua // Украина // 23 сентября 2016 г.

Прокуратура Нидерландов подозревает офицера ГРУ в сбитии Boeing-777. Опубликована аудиозапись
// NEWSru.ua // В мире // 2 апреля 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:27
 На Сумщине задержали боевика "Оплота"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017