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NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
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Обама дал завершающую пресс-конференцию в должности президента США
время публикации: 23:01
последнее обновление: 23:01
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Обама дал завершающую пресс-конференцию в должности президента США

Барак Обама в среду, 19 января 2016 года, провел свою последнюю итоговую пресс-конференцию в качестве президента США.

Прямую трансляцию вел "Голос Америки".

Напомним, уже 20 января в Белом доме демократа Обаму изменит республиканец Дональд Трамп.

11 января действующий президент США выступил в Чикаго с прощальной речью перед американцами. В своей речи Обама отметил ядерную сделку с Ираном и успехи в борьбе с терроризмом. Он также выразил уверенность, что такие соперники как Россия и Китай не смогут "справиться с Америкой по влиянию в мире".

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Среда, 18 января 2017 г.  

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