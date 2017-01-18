Новый президент Европарламента назвал свои главные задачи

Новоизбранный председатель Европарламента итальянский евродепутат Антонио Таяни обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я буду председателем всех (европарламентариев. - Ред.). Я не буду премьер-министром Европейского союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", - сказал Таяни 17 января на пресс-конференции в Страсбурге после победы на выборах в ЕП.
По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.
Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter уже поздравил Антонио Таяни с избранием. Порошенко отметил, что надеется на неизменную поддержку Украины, командную работу и личные контакты с новым председателем Европарламента.
Справка
Антонио Таяни - член Европейской народной партии.
В 1974–1975 годах служил в итальянских ВВС. В 1983–1987 годах был специальным представителем Италии в Ливане, СССР и Сомали.
В конце 1980-х годов занялся журналистикой, в 1987–1993 годах возглавлял редакцию газеты Il Giornale.
С 1994 года депутат Европарламента.
С 2008 по 2010 год был еврокомиссаром по транспорту, а затем до 2014 года занимал пост еврокомиссара по промышленности и предпринимательству ЕК.
Вернулся к депутатской работе в ЕП в 2014 году, когда занял пост вице-президента Европейского парламента. Также с 2014 года член исполнительного комитета партии Forza Italia.
Financial Timesотмечает, что он был одним из близких соратников Сильвио Берлускони, а внутри политической группы социалистов помогал добиться консенсуса.
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