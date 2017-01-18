 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Иракские войска очистили от "ИГИЛ" восточные кварталы Мосула. Джихадисты отвечают терактами в Багдаде
время публикации: 11:56
последнее обновление: 11:58
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Силы безопасности Ирака значительно продвинулись во втором по величине городе страны - Мосуле, который последние несколько лет находился под контролем террористов "Исламского государства"

Силы безопасности Ирака значительно продвинулись во втором по величине городе страны - Мосуле, который последние несколько лет находился под контролем террористов "Исламского государства".

Как сообщил премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади, от террористов очищено все восточные кварталы города, передает Anadolu.

"Силы безопасности Ирака воюют не с регулярной армией, а с террористами. Поэтому полная ликвидация террористов займет некоторое время", - отметил аль-Ибади.

Тем временем на юге Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее семи человек, еще около 20 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на информацию полиции и медиков.

Взрыв произошел в районе Абу-Дшир, в котором проживает преимущественно шиитское население.

Напомним, это уже четвертый теракт в столице Ирака с начала года. 2 января в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде погибли не менее 35 человек.

8 января заминированный автомобиль взорвался на одном из рынков столицы Ирака, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. В тот же день, в другом районе Багдада себя подорвал террорист-смертник, погибли семь человек.

facebook

Cсылки по теме:

Иракские войска в течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков ИГ - Олланд
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2017 г.

В Багдаде прогремели два взрыва: десятки погибших и раненых
// NEWSru.ua // В мире // 31 декабря 2016 г.

Войска Ирака начали вторую фазу наступления на частично контролируемый "ИГИЛ" Мосул
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

В Дамаске ребёнок с поясом смертника совершил теракт
// NEWSru.ua // В мире // 16 декабря 2016 г.

В Нигерии подорвались две смертницы, забрав с собой еще минимум трех человек
// NEWSru.ua // В мире // 11 декабря 2016 г.

Коалиция разгромила шесть нефтяных скважин ИГИЛ на сирийско-иракской границе
// NEWSru.ua // В мире // 12 ноября 2016 г.

Иракская армия освободила 140 населёенных пунктов в районе Мосула
// NEWSru.ua // В мире // 12 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:27
 На Сумщине задержали боевика "Оплота"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017