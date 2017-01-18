Иракские войска очистили от "ИГИЛ" восточные кварталы Мосула. Джихадисты отвечают терактами в Багдаде

Силы безопасности Ирака значительно продвинулись во втором по величине городе страны - Мосуле, который последние несколько лет находился под контролем террористов "Исламского государства".

Как сообщил премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади, от террористов очищено все восточные кварталы города, передает Anadolu.

"Силы безопасности Ирака воюют не с регулярной армией, а с террористами. Поэтому полная ликвидация террористов займет некоторое время", - отметил аль-Ибади.

Тем временем на юге Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее семи человек, еще около 20 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на информацию полиции и медиков.

Взрыв произошел в районе Абу-Дшир, в котором проживает преимущественно шиитское население.

Напомним, это уже четвертый теракт в столице Ирака с начала года. 2 января в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде погибли не менее 35 человек.

8 января заминированный автомобиль взорвался на одном из рынков столицы Ирака, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. В тот же день, в другом районе Багдада себя подорвал террорист-смертник, погибли семь человек.

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