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NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
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Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг. В РФ продлили вид на жительство Сноудену
время публикации: 07:41
последнее обновление: 08:08
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Президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор информатору организации WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннингу), которая благодаря этому выйдет на свободу 17 мая, а не в 2045 году. После появления публикации в New York Times информацию подтвердила пресс-служба Белого дома. Кроме Мэннинг, как передает Reuters, Обама снизил сроки еще 208 узникам и помиловал еще 64 человека.

В РФ продлили вид на жительство Сноудену

Челси Мэннинг в 2010 году в Ираке была известна как рядовой Брэдли Мэннинг, ныне сменивший пол. Брэдли был задержан на месте службы. В 2013 году трибунал приговорил его к 35 годам тюремного заключения за разглашение секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. В тюрьме Брэдли добился права пройти операцию и изменить пол. Секретная информация, переданная им, была опубликована на сайте WikiLeaks и сделала его всемирно известным. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявлял ранее, что согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинг, которая отбывает многолетнее наказание в мужской тюрьме Форт-Ливенворт в Канзасе. В прошлом году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

NYT подчеркивает, что Челси уже отбыла 7 лет из своего срока и что ее приговор - самый суровый из всех, что когда-либо выносились в США по делам, связанным с утечкой секретных данных.

В официальном Twitter-аккаунте WikiLeaks было размещено сообщение от имени Джулиана Ассанжа, в котором он поблагодарил всех просивших о помиловании Мэннинг, заявив, что их смелость "сделала невозможное возможным".

Другой известный разоблачитель американских тайн Эдвард Сноуден в своем Twitter поблагодарил не только тех, кто добивался освобождения Мэннинг, но и президента США Барака Обаму.

По подсчетам Reuters, с учетом нынешнего пакета документов Обама за восемь лет президентства помиловал 212 человек и снизил сроки, к которым были приговорены 1385 человек.

В пятницу Обама покидает Белый дом, в этот день в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - миллиардера Дональда Трампа.

В РФ продлили вид на жительство Сноудену

Российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сообщила об этом на своей странице в Facebook, комментируя слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена. "Самое смешное, что бывший зам главы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", - говорится в сообщении.

Предложение Морелла она назвала "идеологией предательства": "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл".

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что считает невозможной выдачу в США своего клиента после избрания Трампа новым президентом страны, напоминает "Интерфакс".

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Cсылки по теме:

Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks Мэннинга
// NEWSru.ua // В мире // 13 января 2017 г.

Информатор WikiLeaks Мэннинг, сменивший в тюрьме пол, пытался убить себя
// NEWSru.ua // В мире // 7 июля 2016 г.

Директор национальной разведки США запретил подчинённым любые контакты со СМИ без разрешения руководства
// NEWSru.ua // В мире // 22 апреля 2014 г.

Рядовому Мэннингу отказано в помиловании по делу WikiLeaks. 35-летний тюремный срок остался неизменным
// NEWSru.ua // В мире // 15 апреля 2014 г.

Информатора Wikileaks, осужденного на 35 лет, наградили "за этику и честность"
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2014 г.

Сноуден стал человеком года по версии The Guardian
// NEWSru.ua // В мире // 10 декабря 2013 г.


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