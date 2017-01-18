В индийских самолётах появились места только для женщин

Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия. Об этом сообщает ВВС-Russian.
На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.
Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.
Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.
В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.
В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класс в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.
В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.
В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.
Ранее южнокорейская авиакомпания Korean Air разрешила своим бортпроводникам свободно использовать электрошокеры для усмирения буйных пассажиров.
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