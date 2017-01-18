 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В индийских самолётах появились места только для женщин
время публикации: 09:53
последнее обновление: 10:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия

Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия. Об этом сообщает ВВС-Russian.

На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.

Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.

В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класс в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.

В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.

В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.

Ранее южнокорейская авиакомпания Korean Air разрешила своим бортпроводникам свободно использовать электрошокеры для усмирения буйных пассажиров.

facebook

Cсылки по теме:

В СМИ появилось последнее письмо пилота Любица, разбившего лайнер с пассажирами
// NEWSru.ua // В мире // 5 марта 2016 г.

Пассажир немецкого самолёта пытался открыть дверь во время полёта
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2015 г.

Стенограмма разговора пилотов Airbus: капитан вышел в туалет, Любиц запер дверь и пошел на снижение
// NEWSru.ua // В мире // 29 марта 2015 г.

В Индии извращенец изнасиловал 5-летнюю девочку и оставил умирать
// NEWSru.ua // В мире // 21 апреля 2013 г.

Количество туристов в Индии сократилось на четверть: они опасаются приезжать, боясь изнасилований
// NEWSru.ua // В мире // 1 апреля 2013 г.

Индия почтит память жертв изнасилования созданием эксклюзивного банка для женщин
// NEWSru.ua // Экономика // 8 марта 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:12
 Тука назвал главную проблему переселенцев
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 10:12

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017