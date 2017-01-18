В Германии назвали официальную дату выборов в Бундестаг

Выборы в немецкий Бундестаг состоятся 24 сентября. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

"Федеральное правительство приняло рекомендацию о назначении следующих выборов в Бундестаг. Оно предлагает Федеральному президенту 24 сентября 2017 года в качестве даты выборов 19-го немецкого Бундестага", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в среду, 17 января, по предложению министра внутренних дел Томаса де Мезьера.

Изначально планировалось провести выборы 17 сентября, одна решили сдвинуть на неделю в связи с тем, что это слишком малый срок после завершения летних каникул в Баварии (10 сентября).

Дату еще должен утвердить федеральный президент Йоахим Гаук.

Ранее немецкая разведка обвинила Россию в кибератаках для влияния на выборы.

Cсылки по теме: