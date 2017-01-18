 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Германии назвали официальную дату выборов в Бундестаг
время публикации: 12:51
последнее обновление: 12:51
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Выборы в немецкий Бундестаг состоятся 24 сентября

Выборы в немецкий Бундестаг состоятся 24 сентября. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

"Федеральное правительство приняло рекомендацию о назначении следующих выборов в Бундестаг. Оно предлагает Федеральному президенту 24 сентября 2017 года в качестве даты выборов 19-го немецкого Бундестага", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в среду, 17 января, по предложению министра внутренних дел Томаса де Мезьера.

Изначально планировалось провести выборы 17 сентября, одна решили сдвинуть на неделю в связи с тем, что это слишком малый срок после завершения летних каникул в Баварии (10 сентября).

Дату еще должен утвердить федеральный президент Йоахим Гаук.

Ранее немецкая разведка обвинила Россию в кибератаках для влияния на выборы.

facebook

Cсылки по теме:

Новый президент Европарламента назвал свои главные задачи
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Президент Гамбии ввёел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Кандидат в президенты Франции едва не получил пощечину. ВИДЕО
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

В Северной Ирландии пройдут досрочные выборы
// NEWSru.ua // В мире // 17 января 2017 г.

Россия стремится испортить отношения ЕС и США - немецкая разведка
// NEWSru.ua // В мире // 14 января 2017 г.

СМИ: Клинтон уйдёт из политики в благотворительность
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2017 г.

Меркель переизбрали главой ХДС Германии
// NEWSru.ua // В мире // 7 декабря 2016 г.

Шульц заявил, что уйдёт с поста главы ЕП и примет участие в парламентских выборах в Германии
// NEWSru.ua // В мире // 24 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:10
 Эльянов опережает чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в Голландии
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017