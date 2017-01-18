Президент Гамбии ввёел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Президент Гамбии Яйя Джамме за сутки до истечения своих полномочий главы государства ввел в стране режим чрезвычайного положения, который вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней. Соответствующее заявление было сделано в эфире государственного телевидения во вторник, передает Reuters.
Джамме, который правит страной уже на протяжении 22 лет, встав у руля в 1994 году после военного переворота, заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.
Президент Гамбии отказался уйти в отставку еще в конце декабря прошлого года, несмотря на итоги прошедших выборов, в ходе которых победил его конкурент - лидер местной оппозиции Адама Барроу. "Я не трус. Меня не могут запугать или лишить своего права. Это моя позиция. Никто не может лишить меня этой победы (на выборах), кроме Аллаха", - заявил Джамме.
Выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Согласно официальным итогам, Джамме набрал 36,7% голосов, тогда как его противник - 45,5%. Президент сначала признал результаты выборов, но затем, 9 декабря, передумал и заявил, что будет оспаривать их в Верховном суде страны. По его словам, в ходе выборов были допущены "серьезные и недопустимые нарушения". В связи с этим он призвал провести новые, "честные" выборы.
СМИ отмечали, что изменение позиции Джамме произошло вскоре после того, как стало известно о намерении новых властей страны привлечь главу государства к ответственности за ряд вменяемых ему преступлений, включая аресты, пытки и убийства политических оппонентов. Не исключено, что, оспаривая итоги выборов, Джамме попытается выторговать себе иммунитет от судебного преследования, предполагали журналисты.
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