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NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
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Социалисты Молдовы поддержали Додона по федерализации для решения вопроса Приднестровья, демократы – против
время публикации: 14:36
последнее обновление: 14:46
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Главные в Молдове политические партии разошлись в оценках итогов визита президента Игоря Додона в Москву

Главные в Молдове политические партии разошлись в оценках итогов визита президента Игоря Додона в Москву. Партия социалистов (ПСРМ), которая имеет 24 из 101 мандата в парламенте, заявила в среду, 18 января, что поддерживает инициативы своего бывшего лидера Игоря Додона, который приостановил членство в ПСРМ после избрания на пост президента, пишет Интерфакс-Украина.

Социалисты опубликовали на своем сайте материал, в котором поддерживают возможности денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, о присоединении Молдовы к ЕАЭС, а также об урегулировании приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии.

"Ещё в 2013-м году ПСРМ разработала и представила общественности проект реинтеграции республики на основе федерализации", - отмечается на сайте ПСРМ.

В свою очередь, Демократическая партия подвергла критике такую позицию, отметив, что "урегулирование приднестровского конфликта может быть достигнуто только путем диалога "5 + 2", а не решениями вне этого формата".

"ДПМ считает, что это (федерализация страны) не является решением, которое способствует объединению страны, а скорее открывает широкую дорогу для разделения. Такой подход может привести к неправильным и опасным переговорам", - подчеркивается в сообщении ДПМ, опубликованном на их сайте.

Демпартия выступает за продолжение диалога в формате "5+2".

"ДПМ поддерживала и будет поддерживать унитарный характер республики Молдавия", - отмечается в сообщении.

Демократическая партия имеет 20 из 101 мандата в парламенте, но является правящей, так как играет главную роль в правящей коалиции, насчитывающей 58 депутатских мест. Молдавия является парламентской республикой, где основные решения принимает парламент и правительству, а президенту отводится церемониальная роль.

В связи с этим Демпартия напомнила, что "внешнюю политику страны определяет парламент, а не глава государства".

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Додон впервые с 2008 года встретился с лидером Приднестровья.

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