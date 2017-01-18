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NEWSru.ua // В мире // Среда, 18 января 2017 г.
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В Кыргызстане на месте аварии турецкого Boeing нашли второй "чёрный ящик"
время публикации: 20:54
последнее обновление: 20:54
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На месте аварии турецкого грузового самолета Boeing в Кыргызстане найден второй бортовой самописец.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на 24.kz.

"Сегодня, 18 января, найден второй "черный ящик" на месте катастрофы самолета Boeing-747 в деревне Дачи-Су Сокулукского района Чуйской области", - говорится в сообщении.

Первый самописец был обнаружен накануне, 17 января.

Как сообщалось, грузовой самолет, принадлежащий турецкой авиакомпании, упал 16 января, когда заходил на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

В штабе по расследованию причин крушения "Boeing 747-400" заявили, что тела турецких пилотов будут переданы турецкой стороне после завершения "всех специальных мероприятий".

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Среда, 18 января 2017 г.  
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