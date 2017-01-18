ЦРУ выложило в интернет полувековой архив рассекреченных документов

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ; CIA) опубликовало в интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. Ранее доступ к этим данным можно было получить лишь с четырех компьютеров в Национальном архиве в Колледж-Парк в штате Мэриленд.

Теперь же архив доступен в онлайн-библиотеке на сайте ЦРУ. "Доступ к этой исторически значимой коллекции больше не ограничен географией", - говорится в пресс-релизе главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта, который цитирует CNN.

По его словам, перед обнародованием в сети ведомство не засекретило задним числом ни одного документа, пишет BuzzFeed . Ламберт также привел пример документа, который часто запрашивали в Национальном архиве. "Это проект "Берлинского туннеля", носивший кодовое название "Операция "Золото", - совместное начинание ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании, направленное на слежку за главным штабом Советской армии в Берлине", - сообщает издание.

Архив охватывает историю ЦРУ с момента основания в 1947 году до 1990-х годов. При этом никаких новых документов рассекречено не было - их лишь поместили в открытый доступ.

Миллионы страниц архива подверглись редакции, но незначительной, сообщила пресс-секретарь ЦРУ Хизер Фриц Хорниак. По ее словам, легкая редактура была необходима для защиты источников и методов сбора информации, раскрытие которых могло потенциально навредить национальной безопасности. "Ничего из этого (из опубликованных документов. - ред) не было отобрано. Это полная история. Со всем хорошим и плохим", - заявила пресс-секретарь ЦРУ.

Опубликованные документы содержат информацию о деятельности разведывательного управления на протяжении сразу нескольких крупнейших конфликтов второй половины XX века: Корейской войны, войны во Вьетнаме и холодной войны.

Также обнародованы данные о случаях наблюдения НЛО и секретной программе "Звездные врата", направленной на исследование психических способностей, включая возможность удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния, и их возможного применения.

По словам осведомленного источника CNN, работу по созданию онлайн-архива публичных документов ведомства начали в октябре 2016 года. Данные планировали обнародовать к концу 2017-го. Работа по созданию архива оказалась довольно трудоемкой, но сотрудники ЦРУ справились с ней раньше заявленного срока благодаря современным технологиям.

Телеканал предполагает, что вслед за публикацией обширного онлайн-архива появятся новые исследования, посвященные деятельности ЦРУ.

Итак, отныне в интернете доступна так называемая база данных CREST (CIA Records Search Tool), формально рассекреченная в 1995 году указом президента Клинтона , говорится в статье BuzzFeed. Тематика опубликованных архивных сведений самая разнообразная, отмечает издание: от военных преступлений нацистов до экспериментов по манипулированию сознанием и роли ЦРУ в свержении правительств Чили и Ирана.

"Имеются также секретные документы о программе изучения телепатии и ясновидения, которая известна под названием "Звездные врата", досье ЦРУ на некоторые средства массовой информации (например, журнал Mother Jones), фотографии, более 100 тысяч страниц служебных бюллетеней разведслужбы, докладов о политике ведомства и служебных записок, написанных экс-директорами ЦРУ", - сообщается в материале, переведенном сайтом InoPressa.

В качестве примера сведений из рассекреченного архива ЦРУ, который теперь доступен онлайн, BuzzFeed упоминает документ на 26 страницах с кратким названием "Разъяснительное заявление в адрес Фиделя Кастро, касающееся убийства". Название документа о Кастро намного завлекательнее, чем его содержание, отмечает издание. Это отрывок из беседы американской телеведущей Барбары Уолтерс с кубинским лидером в 1977 году. Уолтерс спросила, есть ли у Фиделя Кастро "доказательства" очередного покушения ЦРУ на его жизнь.

Отметим, год назад Центральное разведывательное управление США рассекретило десятки документов, касающихся наблюдений 40-50 годов прошлого века, связанных с НЛО. Документы опубликованы под заголовком "Загляни в наши X-files".

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