В Стамбуле задержали предполагаемого исполнителя теракта в ночном клубе Reina. Он признал свою вину

Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого ранее называли исполнителем теракта в одном из стамбульских ночных клубов в новогоднюю ночь, задержан турецкими правоохранителями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемый был задержан в западном районе Стамбула, Эсеньюрте, в ходе полицейской спецоперации. По данным местных СМИ, Машарипов более двух недель скрывался в квартире у знакомого, пишет NEWSru.com.

Губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник сообщил, что задержанный по обвинению в нападении на клуб Reina в Новый год Абдулкадир Машарипов признал вину, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал CNN Türk.

По словам губернатора, о том, что именно нынешний задержанный совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.

Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства". Губернатор добавил, что вместе с Машариповым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, в которой жил Машарипов, обнаружены 197 тыс. долларов США.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

О личности Машарипова, также известного как Абу Мухаммед Хорасан, стало известно около недели назад. Турецкие правоохранители проводили поисковую операцию по всей стране.

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак 5 января заявил, что террорист мог покинуть страну, однако назвал более вероятной возможность его поимки в результате следственных действий внутри Турции. Политик также сообщил, что во время совершения теракта преступник действовал один, но у него могли быть помощники.

Вскоре после теракта турецкая полиция задержала в провинции Измир около 40 подозреваемых в причастности к теракту. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренных в связях с группировкой "Исламское государство" (ИГ), взявшей на себя ответственность за теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Центральной Азии.

Теракт в стамбульском ночном клубе Reina произошел в ночь на 1 января 2017 года. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек.

Среди жертв оказались 25 иностранцев, в том числе россиянка Нурана Гасанова. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек - в тяжелом состоянии. Стрелявшему удалось скрыться.

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