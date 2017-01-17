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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 17 января 2017 г.
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Европарламент начал процедуру выборов нового председателя
время публикации: 12:21
последнее обновление: 13:33
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На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 17 января, началась процедура выборов нового председателя
"Сегодня не будет абсолютно никаких дебатов, кроте тех, которые касаются предстоящих выборов", - сказал действующий председатель Мартин Шульц, открывая заседание, посвященное выборам

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 17 января, началась процедура выборов нового председателя, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня не будет абсолютно никаких дебатов, кроте тех, которые касаются предстоящих выборов", - сказал действующий председатель Мартин Шульц, открывая заседание, посвященное выборам.

Европарламент не смог с первой попытки избрать нового президента

Накануне в Европарламенте были заявлены 7 кандидатов: итальянка Элеонора Форенца от Европейских объединённых левых - Лево-зелёных Севера, британка Джин Ламберт от Зеленых - Свободного европейского альянса, итальянец Джанни Пителла от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, румын Лауренцию Ребега от Европы наций и свобод, бельгийка Хелга Стивенс от Европейских консерваторов и реформистов, итальянец Антонио Таяни от Европейской народной партии (Христианские демократы), бельгиец Ги Верхофстадт от Альянса либералов и демократов за Европу.

Однако Верхофстадт снял свою кандидатуру перед самым голосованием. Об этом Шульц объявил перед презентацией кандидатов.

"Господин Верховстадт только что сообщил мне, что он отозвал свою кандидатуру", - сказал Шульц, пишет Укринформ.

Это решение вызвало бурную реакцию среди депутатов, которые разделились, выражая поддержку, а также возмущение действиям лидера либералов.

Предвыборная стратегия бельгийского политика Верховстадта заключалась в том, что он мог бы стать компромиссной фигурой на пост президента ЕП между крупнейшими фракциями Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Новые кандидатуры можно выдвигать перед каждым туром голосования вплоть до третьего тура. Претенденты также могут снимать свои кандидатуры в ходе этого процесса. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов в трех турах, то председателя Европарламента изберут простым большинством в четвертом и последнем туре из двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в третьем туре.

Перед первым туром голосования состоялись короткие презентационные выступления шести кандидатов на пост председателя Европарламента.

Ранее Мартин Шульц заявил, что не будет идти на очередной срок председательского мандата в Европарламенте, а намерен баллотироваться в германский Бундестаг от своей партии, СДПГ.

"Я принял решение. Я не буду кандидатом на третий мандат в качестве председателя Европейского парламента", - заявил Шульц.

Напомним, 22-25 мая 2014 года 400 млн избирателей из 28 стран Европейского Cоюза выбирали Европарламент в составе 751 депутата на 5 ближайших лет.

Европарламент не смог с первой попытки избрать нового президента

В Европарламенте первое голосование не обеспечило избрания нового председателя. Об этом по результатам тайного голосования в Страсбурге объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц.

"Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства (50% плюс один голос - ред). Следовательно, по процедуре, я объявляю второе голосование", - заявил Шульц.

Оно состоится сегодня в 13 часов по киевскому времени.

По результатам первого тура больше всего голосов, как ожидалось, набрал представитель Европейской народной партии Антонио Таяни - 274.

Второе место занял лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла - 183.

Кандидат от Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стивенс набрала 77 голосов поддержки.

Депутат от Европейских зеленых Джин Ламберт - 56.

Представитель Европейских объединенных левых Элеонора Флоренца имеет 50 голосов.

Кандидат от Европы наций и свободы Лаврентий Ребега набрал 43 голоса.

По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, получившие больше всего голосов по сравнению с другими. Дальше победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.

Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.

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