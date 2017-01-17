Итальянские депутаты требуют объяснений по поводу "консульства ДНР" в Турине

В Италии группа депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос к правительству с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого "представительства ДНР" в Турине, об открытии которого объявили в прошлом месяце.

В запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, не противоречит ли открытие "представительства ДНР" внешней политике Италии и ЕС и какие меры предпримет правительство, сообщает Радио Свобода.

"Это не вопрос местного уровня – это дело национального масштаба...Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление до тех пор, пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Марроне (координатор "представительства ДНР" в Турине – ред.) ", – заявил депутат Умберто Д'Оттавио.

14 декабря 2016 года в Турине состоялось открытие так называемого "представительства ДНР" в Италии, которое действует при зарегистрированной неправительственной структуре – фонда Магеллан. Учредители "консульства ДНР" в Италии – активисты правых партий – заявили, что целью организации является "содействие международному признанию ДНР" через дипломатические и институциональные каналы в Италии.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" пытаются открыть "представительство" в Австрии. При этом позиция Австрии такова, что "ЛНР" не имеет статуса, поэтому никакого представительства у боевиков не будет.

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