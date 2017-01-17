В Нигерии военная авиация по ошибке атаковала лагерь беженцев: десятки погибших, более 100 раненых

В Нигерии военная авиация по ошибке атаковала лагерь беженцев на северо-востоке страны.
В результате авиаударов по меньшей мере 50 человек погибли, более 100 получили ранения, сообщает ВВС, передает "РБК-Украина".
Как сообщается, среди погибших сотрудники гуманитарных организаций, в частности, 6 представителей Международного комитета Красного Креста.
"Инцидент произошел недалеко от границы с Камеруном, где армия борется с боевиками исламистской группировки "Боко Харам", - говорится в сообщении.
По словам военных, пилот был уверен, что атакует повстанцев. Также отмечается, что приказ о начале военной операции был отдан на основе данных разведки о дислокации боевиков.
Сообщается, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари уже выразил свои соболезнования в связи с трагедией.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце декабря в Нигерии армия уничтожила один из последних лагерей "Боко Харам".
|
Cсылки по теме:
Чад из-за угрозы "ИГИЛ" закрывает границу с Ливией
// NEWSru.ua // В мире // 6 января 2017 г.
В Нигерии подорвались две смертницы, забрав с собой еще минимум трех человек
// NEWSru.ua // В мире // 11 декабря 2016 г.
Военные Нигерии сообщили, что смертельно ранили лидера "Боко Харам"
// NEWSru.ua // В мире // 23 августа 2016 г.
В Нигерии боевики "Боко Харам" напали на гумконвой, есть раненные
// NEWSru.ua // В мире // 29 июля 2016 г.
В Нигерии голодают более 250 тысяч детей - ЮНИСЕФ
// NEWSru.ua // В мире // 19 июля 2016 г.