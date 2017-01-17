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В Нигерии военная авиация по ошибке атаковала лагерь беженцев: десятки погибших, более 100 раненых

время публикации: 17 января 2017 г., 23:00
последнее обновление: 17 января 2017 г., 23:02
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В Нигерии военная авиация по ошибке атаковала лагерь беженцев: десятки погибших, более 100 раненых

В Нигерии военная авиация по ошибке атаковала лагерь беженцев на северо-востоке страны.

В результате авиаударов по меньшей мере 50 человек погибли, более 100 получили ранения, сообщает ВВС, передает "РБК-Украина".

Как сообщается, среди погибших сотрудники гуманитарных организаций, в частности, 6 представителей Международного комитета Красного Креста.

"Инцидент произошел недалеко от границы с Камеруном, где армия борется с боевиками исламистской группировки "Боко Харам", - говорится в сообщении.

По словам военных, пилот был уверен, что атакует повстанцев. Также отмечается, что приказ о начале военной операции был отдан на основе данных разведки о дислокации боевиков.

Сообщается, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари уже выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце декабря в Нигерии армия уничтожила один из последних лагерей "Боко Харам".

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