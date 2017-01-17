Новым президентом Европарламента стал "правый" итальянец Таяни

Представителя Европейской народной партии Антонио Таяни избрали новым главой Европарламента.

Об этом по результатам четвертого за сегодня тайного голосования в Страсбурге объявил уже бывший президент ЕП Мартин Шульц, сообщает "Укринформ".

Антонио Таяни – выдвиженец фракции Европейской народной партии (Христианские демократы).

Ранее он был заместителем председателя Европейской комиссии и заместителем председателя Европарламента.

"Я буду президентом для всех. И я буду уважать всех членов парламента и все политические группы. Европа может полагаться на мою полную доступность", - обратился новоизбранный президент к депутатам.

Новый президент будет председательствовать на протяжении двух с половиной лет – до окончания законодательного созыва этого парламента в 2019 году.

По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, которые получили больше всего голосов по сравнению с другими. Далее победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.

Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.

Напомним, процедура выборов нового председателя началась на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 17 января.

Первая попытка избрать председателя ЕП оказалась провальной. Вторая попытка также не стала решающей.

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