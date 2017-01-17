В Северной Ирландии пройдут досрочные выборы

Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир 16 января объявил о роспуске североирландского правительства и проведения в провинции досрочных выборов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
По его словам, выборы в Ассамблею Северной Ирландии - уже вторые за последние 10 месяцев - планируется провести 2 марта.
Основанием для роспуска североирландского правительства стала неспособность националистической партии "Шинн Фейн" выдвинуть нового представителя в правительстве провинции. 9 января представитель "Шинн Фейн" Мартин Макгинес, который был заместителем первого министра Северной Ирландии, подал в отставку.
Согласно законодательству Северной Ирландии, первый министр не может оставаться на должности без заместителя, а затем все правительство должны распустить. Эти две ключевые должности делят между собой пробританских Демократическая юнионистская партия и "Шинн Фейн", которая долгое время была политическим крылом радикальной Ирландской республиканской армии.
Напомним, в Северной Ирландии на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза 56 процентов избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. В среднем по Великобритании 52 процента проголосовали за выход из ЕС.
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