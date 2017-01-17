Мэй раскрыла детали "жёсткого" Brexit'а: без ЗСТ, Евросуда и евромигрантов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила ключевые принципы выхода страны из состава ЕС, сообщает DW.

По ее словам, Лондон будет стремиться к "новому, позитивному и конструктивному партнерству" с ЕС.

Мэй заявила, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза страна выйдет из единого европейского рынка. Однако, Британия планирует заключить новое "смелое и амбициозное" соглашение о свободной торговле с ЕС.

Как сообщила Мэй в своей речи, которую транслировали крупнейшие британские телеканалы, процедуру выхода из ЕС Лондон запустит не позднее конца марта этого года и рассчитывает на ее завершение примерно через два года. "В то же время, мы будем искать как можно большего доступа к европейскому рынку", - отметила премьер.

По мнению Мэй, остаться в рамках единого рынка, хотя бы и вне ЕС, означало бы работать в соответствии с европейскими нормами, поэтому обе стороны в кампании перед референдумом говорили, что голос за то, чтобы оставить ЕС, будет означать выход из единого рынка, передает "Укринформ".

Кроме того, Мэй сообщила, что Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Европейского Суда, а также контролировать количество граждан ЕС, прибывающих в Соединенное Королевство из стран ЕС.

"Мы оставляем Евросоюз, однако не оставляем Европу", - отметила Тереза Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй будет призывать к сотрудничеству с ЕС на основе новой модели.

Накануне в ожидании драматических подробностей в выступлении Мэй курс британской национальной валюты упал до рекордного минимума.

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