СМИ: самолёт Путина получил повреждения

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) Россия, обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте, пишут "Известия".
По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.
У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 миллионов рублей.
Как отмечает издание, данный самолет нередко используется в ходе зарубежных поездок Путина. В частности, этим бортом он летал в октябре 2016 года в Берлин на переговоры глав государств нормандской четверки.
В управлении делами президента РФ отказались раскрывать обстоятельства происшествия, отметив, что подобные инциденты случаются в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ремонт лайнера не скажется на графике Путина.
"Это никак не повлияет. Есть резервный самолет", - сказал он.
Напомним, в 2015 году Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф. По данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф, в течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.
Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек. На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.
|
Cсылки по теме:
Минобороны РФ: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.
Авиакатастрофа в Пакистане: пилот жаловался на проблемы с двигателем
// NEWSru.ua // В мире // 8 декабря 2016 г.
Минобороны Польши: авиакатастрофа под Смоленском была целью Москвы
// NEWSru.ua // В мире // 2 сентября 2016 г.
СМИ: пилот Boeing, разбившегося в Ростове, намеренно направил самолёт в пике
// NEWSru.ua // В мире // 10 августа 2016 г.
Чтобы показать Путину новый внедорожник "Патриот", пришлось отломать дверную ручку
// NEWSru.ua // Авто // 13 мая 2016 г.
Впервые появилось масштабное фото громадного поместья Путина на Чёрном море
// NEWSru.ua // В мире // 5 апреля 2015 г.
Серия смертей руководителей российских оккупационных операций в Украине вызвала резонанс
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2016 г.
ФСБ: крушение российского самолёта A321 было терактом
// NEWSru.ua // В мире // 17 ноября 2015 г.
Путин будет разъезжать на самом большом бронированном лимузине в мире
// NEWSru.ua // Авто // 27 октября 2014 г.