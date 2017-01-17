СМИ: самолёт Путина получил повреждения

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) Россия, обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте, пишут "Известия".

По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.

У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 миллионов рублей.

Как отмечает издание, данный самолет нередко используется в ходе зарубежных поездок Путина. В частности, этим бортом он летал в октябре 2016 года в Берлин на переговоры глав государств нормандской четверки.

В управлении делами президента РФ отказались раскрывать обстоятельства происшествия, отметив, что подобные инциденты случаются в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ремонт лайнера не скажется на графике Путина.

"Это никак не повлияет. Есть резервный самолет", - сказал он.

Напомним, в 2015 году Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим количеством авиакатастроф. По данным ресурса по авиационной безопасности Aviation Safety Network, который отслеживает случаи авиакатастроф, в течение последних 70 лет в России произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7 298 человек.

Первое место в списке заняли США, где с 1945 годов произошло 788 авиакатастроф, в которой погибло более 10 тысяч человек. На третьем месте оказалась Бразилия, в которой произошло 185 авиакатастроф.

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