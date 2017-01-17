Спасатели прекратили поиски Boeing 777, пропавшему в 2014 году в Индийском океане

Спасатели прекратили поисковые работы в зоне предполагаемого падения самолета Boeing 777 (рейс MH370) компании Malaysia Airlines, пропавшего почти три года назад - в марте 2014 года.

"Сегодня (17 января) последнее поисковое судно покинуло зону подводных поисков в южной части Индийского океана, которая составляла приблизительно 120 тысяч квадратных километров", - сказано в сообщении Совместного координационного центра поисков (JACC), созданного после катастрофы властями трех стран - Австралии, Малайзии и Китая.

В сообщении отмечается, что, "несмотря на все усилия, использование новейших технологий, методов моделирования и консультации высококвалифицированных специалистов, к сожалению, установить местонахождение воздушного судна не удалось". В связи с этим подводные поиски MH370 "были приостановлены".

Решение о приостановке поисков в случае отсутствия новых данных было принято еще в июле 2016 года представителями трех вышеназванных стран во время встречи на уровне министров в Малайзии.

Координаторы поисковой операции поблагодарили все страны, "предоставлявшие помощь и консультации, начиная с первых дней после ужасной трагедии". "Мы сохраняем надежду на то, что новая информация (о самолете) станет известна и что в будущем самолет будет обнаружен", - сказано в заявлении.

Родственники пассажиров пропавшего Boeing назвали решение о прекращении его поисков "безответственным". По их мнению, поиски должны быть продолжены, а их зона - расширена, следует из официального заявления в Twitter-аккаунте международной ассоциации Voice 370, в которую входят семьи пассажиров и членов экипажа пропавшего самолета.

Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года. На борту самолета находились 239 человек. Предполагается, что лайнер упал в Индийском океане.

Поиск обломков пропавшего судна вели власти Австралии, Малайзии и Китая. С помощью беспилотников и гидроакустического оборудования, размещенного на судах, спасатели исследовали территорию, составляющую 120 тысяч квадратных километров. В ходе поисков были найдены несколько обломков, которые, по словам экспертов, могли принадлежать рухнувшему самолету.

В ноябре 2016 года Австралийское бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau, ATSB) представило доклад, посвященный расследованию авиакатастрофы. В нем эксперты подтвердили ранее выдвинутую версию неуправляемого падения самолета в океан с большой высоты после того, как у него закончилось топливо.

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