Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле границы

Португалия обвинила Испанию в скапливании ядерных отходов вблизи границы без оценки воздействия на окружающую среду. Об этом говорится в жалобе, поданной в понедельник, 17 января, в Брюссель, сообщает The Local.

Португалия прибегла к такому шагу из-за решения испанского правительства, принятого в конце декабря, о предоставлении разрешения на строительство склада ядерных отходов на АЭС Альмадридмарас в центрально-западной Испании, примерно в 100 км от границы с Португалией.

Лиссабон утверждает, что Мадрид нарушил директиву ЕС, которая обязывает государства "начать консультации" относительно "потенциального трансграничного воздействия" на окружающую среду.

"Жалоба была подана сегодня", - заявил представитель португальского министерства окружающей среды.

В тот же день, около 200 человек присоединились к акции протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.

Испания имеет семь ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии страны, в то время как в Португалии нет ни одной действующей АЭС.

Напомним, в декабре 2016 года МИД Литвы вручил ноту послу Беларуси из-за инцидента на стройке АЭС.

Cсылки по теме: