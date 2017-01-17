Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле границы

Португалия обвинила Испанию в скапливании ядерных отходов вблизи границы без оценки воздействия на окружающую среду. Об этом говорится в жалобе, поданной в понедельник, 17 января, в Брюссель, сообщает The Local.
Португалия прибегла к такому шагу из-за решения испанского правительства, принятого в конце декабря, о предоставлении разрешения на строительство склада ядерных отходов на АЭС Альмадридмарас в центрально-западной Испании, примерно в 100 км от границы с Португалией.
Лиссабон утверждает, что Мадрид нарушил директиву ЕС, которая обязывает государства "начать консультации" относительно "потенциального трансграничного воздействия" на окружающую среду.
"Жалоба была подана сегодня", - заявил представитель португальского министерства окружающей среды.
В тот же день, около 200 человек присоединились к акции протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.
Испания имеет семь ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии страны, в то время как в Португалии нет ни одной действующей АЭС.
Напомним, в декабре 2016 года МИД Литвы вручил ноту послу Беларуси из-за инцидента на стройке АЭС.
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