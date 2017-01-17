Меркель и Олланд ответили Трампу: судьба Европы - в руках европейцев, и континент не нуждается в советах посторонних

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на обвинения избранного президента США Дональда Трампа относительно миграционной политики ФРГ. Об этом пишет Deutsche Welle.
"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - заявила канцлер.
Меркель также подчеркнула, что настроена усилить сотрудничество между 27 странами - членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы XXI века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.
Ранее в интервью изданию Bild Трамп раскритиковал Меркель за ее миграционную политику и связал прибытие большого количества беженцев в Германию в 2015 году с терактом в Берлине 19 декабря 2016 гда.
"Я думаю, что она сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов", - заявил он.
В то же время он подчеркнул, что "с большим уважением" относится к Меркель.
Ответил Трампу и французский президент.
Европа не нуждается в советах посторонних, а НАТО не устареет, пока существуют угрозы безопасности. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критические замечания избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО.
"Европа не нуждается в советах посторонних, указывающих, что ей следует делать", - заявил французский лидер. Имя Трампа Олланд при этом не упомянул.
Президент Франции подчеркнул, что ЕС готов к продолжению трансатлантического сотрудничества, но только "на базе собственных интересов и ценностей" Евросоюза. Говоря о НАТО, Олланд отметил, что альянс можно будет объявить "устаревшим лишь тогда, когда таковыми станут угрозы".
Ранее в интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, а также положительно оценил Brexit и предрек выход из состава ЕС других стран вслед за Великобританией.
|
Cсылки по теме:
The Washington Post. Перестаньте зацикливаться на "секретах" о Трампе и России. То, что нам уже известно, достаточно ужасно
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.
Frankfurter Rundschau. Киев дрожит перед Дональдом Трампом
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.
InoPressa. Новый президент США и "вездесущий" российский фактор
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.
Трамп допустил снятие санкций с РФ при условии сокращения ядерных арсеналов
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.
Автор досье на Трампа работал со спецслужбами США и Великобритании - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 14 января 2017 г.
InoPressa. Трамп "в ловушке подозрений" - кто от этого выиграет?
// NEWSru.ua // Пресса // 13 января 2017 г.