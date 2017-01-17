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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 17 января 2017 г.
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Меркель и Олланд ответили Трампу: судьба Европы - в руках европейцев, и континент не нуждается в советах посторонних
время публикации: 07:26
последнее обновление: 11:07
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Меркель и Олланд ответили Трампу: судьба Европы в руках европейцев и не нуждается в советах посторонних
Ранее в интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, а также положительно оценил Brexit и предрек выход из состава ЕС других стран вслед за Великобританией

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на обвинения избранного президента США Дональда Трампа относительно миграционной политики ФРГ. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - заявила канцлер.

Меркель также подчеркнула, что настроена усилить сотрудничество между 27 странами - членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы XXI века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

Ранее в интервью изданию Bild Трамп раскритиковал Меркель за ее миграционную политику и связал прибытие большого количества беженцев в Германию в 2015 году с терактом в Берлине 19 декабря 2016 гда.

"Я думаю, что она сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что "с большим уважением" относится к Меркель.

Ответил Трампу и французский президент.

Европа не нуждается в советах посторонних, а НАТО не устареет, пока существуют угрозы безопасности. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критические замечания избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО.

"Европа не нуждается в советах посторонних, указывающих, что ей следует делать", - заявил французский лидер. Имя Трампа Олланд при этом не упомянул.

Президент Франции подчеркнул, что ЕС готов к продолжению трансатлантического сотрудничества, но только "на базе собственных интересов и ценностей" Евросоюза. Говоря о НАТО, Олланд отметил, что альянс можно будет объявить "устаревшим лишь тогда, когда таковыми станут угрозы".

Ранее в интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, а также положительно оценил Brexit и предрек выход из состава ЕС других стран вслед за Великобританией.

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Cсылки по теме:

The Washington Post. Перестаньте зацикливаться на "секретах" о Трампе и России. То, что нам уже известно, достаточно ужасно
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.

Frankfurter Rundschau. Киев дрожит перед Дональдом Трампом
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.

InoPressa. Новый президент США и "вездесущий" российский фактор
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.

Трамп допустил снятие санкций с РФ при условии сокращения ядерных арсеналов
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.

Автор досье на Трампа работал со спецслужбами США и Великобритании - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 14 января 2017 г.

InoPressa. Трамп "в ловушке подозрений" - кто от этого выиграет?
// NEWSru.ua // Пресса // 13 января 2017 г.


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