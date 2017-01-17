Меркель и Олланд ответили Трампу: судьба Европы - в руках европейцев, и континент не нуждается в советах посторонних

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на обвинения избранного президента США Дональда Трампа относительно миграционной политики ФРГ. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках", - заявила канцлер.

Меркель также подчеркнула, что настроена усилить сотрудничество между 27 странами - членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы XXI века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

Ранее в интервью изданию Bild Трамп раскритиковал Меркель за ее миграционную политику и связал прибытие большого количества беженцев в Германию в 2015 году с терактом в Берлине 19 декабря 2016 гда.

"Я думаю, что она сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что "с большим уважением" относится к Меркель.

Ответил Трампу и французский президент.

Европа не нуждается в советах посторонних, а НАТО не устареет, пока существуют угрозы безопасности. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критические замечания избранного президента США Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО.

"Европа не нуждается в советах посторонних, указывающих, что ей следует делать", - заявил французский лидер. Имя Трампа Олланд при этом не упомянул.

Президент Франции подчеркнул, что ЕС готов к продолжению трансатлантического сотрудничества, но только "на базе собственных интересов и ценностей" Евросоюза. Говоря о НАТО, Олланд отметил, что альянс можно будет объявить "устаревшим лишь тогда, когда таковыми станут угрозы".

Ранее в интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, а также положительно оценил Brexit и предрек выход из состава ЕС других стран вслед за Великобританией.

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