Преемника Шульца не смогли выбрать даже со второй попытки. В фаворитах - Таяни и Пителла

Европарламент по результатам второго раунда голосования не избрал нового председателя. Об этом по результатам тайного голосования в Страсбурге объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц, сообщает "Укринформ".
"Нет кандидата, который получил абсолютное большинство (50% плюс один голос - ред.)", - сказал Шульц.
Он объявил третий раунд голосования, которое пройдет сегодня в 18:30 по киевскому времени.
Во втором туре больше всего голосов получил представитель Европейской народной партии Антонио Таяни - 287.
Вторым в промежуточной гонке с результатом в 200 голосов стал лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла.
Представитель Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стивенс набрала 66 голосов.
Депутат от Европейских зеленых Джин Ламберт - 51.
Кандидат от Европейских объединенных левых Элеонора Флоренца получила 42 голоса.
Выдвиженец от Европы наций и свободы Лаврентий Ребега набрал 45 голосов.
По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, которые получили больше всего голосов по сравнению с другими. Далее победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.
Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.
Напомним, процедура выборов нового председателя началась на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 17 января.
Первая попытка избрать председателя ЕП оказалась провальной.
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