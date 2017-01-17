 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Преемника Шульца не смогли выбрать даже со второй попытки. В фаворитах - Таяни и Пителла
время публикации: 20:16
последнее обновление: 20:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Европарламент по результатам второго раунда голосования не избрал нового председателя. Об этом по результатам тайного голосования в Страсбурге объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц

Европарламент по результатам второго раунда голосования не избрал нового председателя. Об этом по результатам тайного голосования в Страсбурге объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц, сообщает "Укринформ".

"Нет кандидата, который получил абсолютное большинство (50% плюс один голос - ред.)", - сказал Шульц.

Он объявил третий раунд голосования, которое пройдет сегодня в 18:30 по киевскому времени.

Во втором туре больше всего голосов получил представитель Европейской народной партии Антонио Таяни - 287.

Вторым в промежуточной гонке с результатом в 200 голосов стал лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла.

Представитель Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стивенс набрала 66 голосов.

Депутат от Европейских зеленых Джин Ламберт - 51.

Кандидат от Европейских объединенных левых Элеонора Флоренца получила 42 голоса.

Выдвиженец от Европы наций и свободы Лаврентий Ребега набрал 45 голосов.

По процедуре, тайное голосование может проходить в четыре тура. Если в первых трех ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), то в четвертый выходят два, которые получили больше всего голосов по сравнению с другими. Далее победителем становится кандидат, который получил обычное большинство перед своим оппонентом.

Если оба кандидата набрали в четвертом туре одинаковое количество голосов, то президентом Европарламента избирается старший по возрасту.

Напомним, процедура выборов нового председателя началась на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 17 января.

Первая попытка избрать председателя ЕП оказалась провальной.

facebook

Cсылки по теме:

Экс-премьер Бельгии Верхофстадт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента
// NEWSru.ua // В мире // 6 января 2017 г.

На первом в году заседании Европарламент выберет новое руководство: в фаворитах "народник" Тайани
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

Шульц заявил, что уйдёт с поста главы ЕП и примет участие в парламентских выборах в Германии
// NEWSru.ua // В мире // 24 ноября 2016 г.

Европарламент убрал со своего сайта новую дату рассмотрения безвиза для Украины
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

Туск: ответственность за соглашение Украина - ЕС лежит на Нидерландах
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

ЕП не переносил дату рассмотрения безвиза для украинцев на апрель, - СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:01
 Принц Алоиз пообещал Порошенко, что Лихтенштейн введёт "безвиз" для украинцев сразу после ЕС
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:01

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017