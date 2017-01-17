Возросло число жертв падения "Боинга" под Бишкеком

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком. Об этом сообщает 17 января "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Минздрава Кыргызстана.
Там уточнили, что во вторник был найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.
По словам собеседника агентства, до обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца.
Как отметили в Минздраве Кыргызстана, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.
"У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", – пояснил собеседник агентства.
Со своей стороны в МЧС Кыргызстана журналистам сообщили, что обнаруженное под завалами утром во вторник предположительно тело четвертого пилота "Боинга" пока не доставили в морг.
"Тело пока не транспортировано в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз, где будет проведена экспертиза и идентификация личности погибшего, тело было найдено в кабине разбившегося самолета, поэтому, возможно, это тело пилота", – сказал собеседник агентства.
Ранее в штабе по расследованию причин крушения "Боинга 747-400" заявили, что тела турецких пилотов будут переданы турецкой стороне после завершения "всех специальных мероприятий".
Как известно, "Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.
|
Cсылки по теме:
В Кыргызстане разбился грузовой самолёт турецкой авиакомпании: более 30 погибших
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.
Инцидент в Кыргызстане: при крушении Ан-2 погибли три человека
// NEWSru.ua // В мире // 24 мая 2013 г.
Под Тюменью при взлёте разбился самолёт с десятками людей, 12 человек чудом выжили
// NEWSru.ua // В мире // 2 апреля 2012 г.
Ту-134 перевернулся и взорвался при посадке в Кыргызстане. 73 пассажира чудом выжили
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2011 г.
Бакиев призывает ввести в Кыргызстан миротворческие силы ОДКБ
// NEWSru.ua // В мире // 14 июня 2010 г.
США могут заменить "Манас" открытием авиабазы в турецком Трабзоне
// NEWSru.ua // В мире // 20 февраля 2009 г.