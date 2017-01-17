 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Возросло число жертв падения "Боинга" под Бишкеком
время публикации: 13:09
последнее обновление: 13:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком. Об этом сообщает 17 января "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Минздрава Кыргызстана.

Там уточнили, что во вторник был найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

По словам собеседника агентства, до обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца.

Как отметили в Минздраве Кыргызстана, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.

"У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", – пояснил собеседник агентства.

Со своей стороны в МЧС Кыргызстана журналистам сообщили, что обнаруженное под завалами утром во вторник предположительно тело четвертого пилота "Боинга" пока не доставили в морг.

"Тело пока не транспортировано в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз, где будет проведена экспертиза и идентификация личности погибшего, тело было найдено в кабине разбившегося самолета, поэтому, возможно, это тело пилота", – сказал собеседник агентства.

Ранее в штабе по расследованию причин крушения "Боинга 747-400" заявили, что тела турецких пилотов будут переданы турецкой стороне после завершения "всех специальных мероприятий".

Как известно, "Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.

facebook

Cсылки по теме:

В Кыргызстане разбился грузовой самолёт турецкой авиакомпании: более 30 погибших
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.

Инцидент в Кыргызстане: при крушении Ан-2 погибли три человека
// NEWSru.ua // В мире // 24 мая 2013 г.

Под Тюменью при взлёте разбился самолёт с десятками людей, 12 человек чудом выжили
// NEWSru.ua // В мире // 2 апреля 2012 г.

Ту-134 перевернулся и взорвался при посадке в Кыргызстане. 73 пассажира чудом выжили
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2011 г.

Бакиев призывает ввести в Кыргызстан миротворческие силы ОДКБ
// NEWSru.ua // В мире // 14 июня 2010 г.

США могут заменить "Манас" открытием авиабазы в турецком Трабзоне
// NEWSru.ua // В мире // 20 февраля 2009 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:06
 Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:06

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017